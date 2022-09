Das bringt der Samstag

Macrons Partei benennt sich in Renaissance um

PARIS: Die Partei von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron soll künftig Renaissance, also Wiedergeburt, heißen und sich mit zwei kleinen Partnerparteien zusammenschließen. Abschließend darüber beraten wird bei einem Parteitreffen am Samstagabend (20.00 Uhr) in Paris. Die von Macron 2016 gegründete Partei hieß bislang La République en Marche (LREM), was zu Deutsch soviel heißt wie «Die Republik in Bewegung». Die Mitte-Partei solle nun erneuert und erweitert werden, hieß es.

Nach zwei Jahren Zwangspause: Oktoberfest startet in München

MÜNCHEN: Ozapft is: In München beginnt am Samstag das 187. Oktoberfest. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wird Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) um 12.00 Uhr das erste Fass Wiesn-Bier anzapfen und damit das größte Volksfest der Welt eröffnen. Wie früher wird er die erste frisch gezapfte Maß Ministerpräsident Markus Söder (CSU) reichen, um mit ihm auf eine friedliche Wiesn anzustoßen. Es wird mit Spannung erwartet, wie viele Schläge der Oberbürgermeister beim Anstich braucht.

DRK-Bundeswettbewerb: Wer stellt das beste Erste-Hilfe-Team?

DORTMUND: Aus ganz Deutschland treten am Samstag (10.00 Uhr) 14 Teams zu einem ganztägigen Wettkampf in Dortmund an. In der Innenstadt wird ein Parcours mit simulierten Notfallszenarien vorbereitet. Zu bewältigen sind Aufgaben aus den Bereichen Erste Hilfe und Sanitätsdienst, Technik und Sicherheit. Im Fokus stehen aber auch Rotkreuz-Wissen und Herausforderungen rund um den Betreuungsdienst, wie das Deutsche Rote Kreuz mitteilte. Das Gewinnerteam sollte am späten Abend feststehen.

Bundesliga: Revier-Derby in Dortmund - Rose-Rückkehr nach Gladbach

BERLIN: Nach einem Jahr Pause steigt am Samstag (15.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga wieder das Revier-Derby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Ein kleines Süd-Derby wartet auf den FC Bayern im Spiel beim FC Augsburg. Bayer Leverkusen empfängt den Aufsteiger Werder Bremen, der VfB Stuttgart trifft auf Eintracht Frankfurt. Um 18.30 Uhr kommt es zur brisanten Rückkehr von RB Leipzigs neuem Trainer Marco Rose zu seinem ersten Bundesliga-Arbeitgeber Borussia Mönchengladbach.