Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 10.09.22 | Überblick

Kronrat tagt in London - Proklamation von Charles III.

LONDON: Charles III. wird an diesem Samstag offiziell als britischer König proklamiert. Die Verkündung erfolgt durch Mitglieder des Kronrates, der sich überwiegend aus aktiven und ehemaligen Regierungsmitgliedern, Kirchenvertretern, Richtern und anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zusammensetzt. Der Rat tagt um 10.00 Uhr (11.00 Uhr MESZ). Ebenfalls am Samstag soll Charles mit Premierministerin Liz Truss und dem Kabinett zusammentreffen.

CDU setzt Parteitag fort - Debatte über soziales Jahr

HANNOVER: Die CDU setzt an diesem Samstag (9.00 Uhr) ihren zweitägigen Bundesparteitag in Hannover fort. Für Kontroversen dürfte ein Antrag zur Einführung eines sozialen Jahres sorgen. Es geht um die Frage, ob das «Gesellschaftsjahr» verpflichtend oder freiwillig ausgestaltet werden soll. Während Parteichef Friedrich Merz sich noch nicht offiziell festgelegt hat, wirbt etwa sein Stellvertreter Carsten Linnemann, der auch Vorsitzender der Grundsatzkommission der Partei ist, für die verpflichtende Variante.

Vierte Synodalversammlung deutscher Katholiken geht zu Ende

FRANKFURT/MAIN: Die vierte Synodalversammlung zum Reformprozess der deutschen Katholiken geht an diesem Samstag (9.00 Uhr) nach dreitägigen Debatten zu Ende. Die Versammlung stand bisher ganz unter dem Einfluss eines Abstimmungseklats am ersten Abend der Synodalversammlung. Ein Text, der eine Liberalisierung der kirchlichen Sexualmoral anstrebte, hatte die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit der Bischöfe verfehlt und scheiterte damit. Seitdem herrschte Krisenstimmung. Der Text stieß zwar in der allgemeinen Abstimmung auf 82 Prozent Zustimmung - aber nur 33 Bischöfe stimmten für den Text bei 21 Gegenstimmen und zwei Enthaltungen.

Programm zum Thronjubiläum in Dänemark wird stark gekürzt nachgehholt

KOPENHAGEN: Die dänische Königin Margrethe II. holt am Wochenende die Feierlichkeiten zu ihrem 50. Thronjubiläum nach. Nach dem Tod der britischen Queen Elizabeth II. wurde das Programm auf Wunsch von Margrethe hin kurzfristig stark reduziert. Eine Parade zum Wachwechsel vor Schloss Amalienborg, bei der Margrethe und ihre Familie am Samstag der Menge vom Schlossbalkon aus zuwinken wollten, wurde am Freitag abgesagt. Ein Besuch im Kopenhagener Rathaus mitsamt einer vorherigen Kutschfahrt durch die Stadt wurde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Gasthof im Vogelsberg will weltgrößten Semmelknödel zubereiten

SCHOTTEN: Mit einem mehr als 100 Kilogramm schweren Semmelknödel will der mittelhessische Berggasthof «Zum Steira» auf dem Hoherodskopf im Vogelsberg einen Weltrekord aufstellen. Nach der Zubereitung und einer Garzeit von 16 bis 18 Stunden soll die gigantische Beilage am Nachmittag bei einem «Wiesnfest» serviert und von den Gästen verspeist werden. Voraussetzung für das Gelingen des Rekordversuches ist, dass der Riesen-Knödel beim Servieren heil bleibt. Begleitet wird die Aktion von Rekord-Richter Olaf Kuchenbecker vom Rekord-Institut für Deutschland, einem Pendant des international ausgerichteten Guinness-Buchs der Rekorde.

Filmfest Venedig geht zu Ende - Goldener Löwe wird verliehen

VENEDIG: Mit der Verleihung des Goldenen Löwen gehen am Samstag die Filmfestspiele Venedig zu Ende. Die Abschlusszeremonie startet um 19.00 Uhr. Unter den 23 Filmen, die um den Hauptpreis konkurrieren, sind fünf Werke von Frauen. Jury-Präsidentin ist in diesem Jahr Schauspielerin Julianne Moore.

Bundesliga: Rose-Debüt mit Wiedersehen, Bayern gegen Stuttgart

BERLIN: RB Leipzigs neuer Trainer Marco Rose trifft bei seinem Debüt für die Sachsen an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gleich auf seinen Ex-Club Borussia Dortmund. «Es geht für mich nicht darum, wann der richtige Zeitpunkt ist, damit ich gut aussehe», sagte der 45-Jährige vor der Partie. Zeitgleich empfängt Fußball-Rekordmeister FC Bayern den VfB Stuttgart, die TSG 1899 Hoffenheim den FSV Mainz 05, Eintracht Frankfurt den VfL Wolfsburg sowie Hertha BSC in Berlin Bayer Leverkusen. Am Abend (18.30 Uhr/Sky) gastiert der VfL Bochum zum kleinen Revierderby beim FC Schalke 04.

Leclerc will im Ferrari-Land die Pole holen

MONZA: Charles Leclerc hat große Chancen auf die Pole Position bei der Qualifikation zum Formel-1-Heimrennen seines Ferrari-Rennstalls. Weil unter anderen Weltmeister und WM-Spitzenreiter Max Verstappen im Red Bull und Monza-Rekordsieger Lewis Hamilton im Mercedes in der Startaufstellung strafversetzt werden, ist die Konkurrenz an diesem Samstag (16.00 Uhr/Sky) für den 24 Jahre alten Monegassen eingeschränkt.

Swiatek und Jabeur kämpfen um Titel bei den US Open

NEW YORK: Iga Swiatek und Ons Jabeur kämpfen am Samstag im Finale der US Open um den letzten Grand-Slam-Titel des Jahres. Während die Polin Swiatek (21) in ihrer Karriere bereits zweimal bei den French Open gewinnen konnte, kassierte Jabeur (28) aus Tunesien in ihrem ersten großen Finale vor zwei Monaten in Wimbledon eine Niederlage.

Deutsche Basketballer spielen gegen Montenegro um Viertelfinaleinzug

BERLIN: Die deutschen Basketballer spielen im EM-Achtelfinale gegen Montenegro um den Einzug ins Viertelfinale. Nach den starken Leistungen in der Vorrunde geht das Team um Kapitän Dennis Schröder an diesem Samstag um 18.00 Uhr (Magentasport) als Favorit in die Partie in Berlin. Schröder und Co. setzen wie schon zuvor in Köln auf den Heimvorteil. Die Mercedes-Benz Arena dürfte ausverkauft sein. Setzt sich die deutsche Mannschaft gegen Montenegro durch, könnte es im Viertelfinale am Dienstag zu einem Duell mit Griechenland um NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo kommen.