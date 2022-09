Das bringt der Samstag

Koalitionsausschuss von SPD, Grünen und FDP berät über Entlastungen

BERLIN: Vertreter der Ampel-Koalition kommen an diesem Samstagmorgen in Berlin zusammen, um über weitere Entlastungen angesichts steigender Preise zu beraten. Im Gespräch sind gezielte Hilfen für Rentner und Studierende und Steuersenkungen sowie eine Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket. Dem Koalitionsausschuss gehören Kanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne), Finanzminister Christian Lindner (FDP) und die Spitzen der Koalitionsfraktionen im Bundestag und der drei Ampel-Parteien an.

Friedensnobelpreisträger Gorbatschow wird in Moskau beigesetzt

MOSKAU: Der frühere sowjetische Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow wird am Samstag (ab 9.00 Uhr MESZ) in Moskau beigesetzt. Der frühere Friedensnobelpreisträger war am Dienstagabend nach langer schwerer Krankheit im Alter von 91 Jahren gestorben. Ein Staatsbegräbnis wird es anders als nach dem Tod des russischen Präsidenten Boris Jelzin (1931-2007) nicht geben. Es wird zudem kein führender Politiker Europas zu dem Begräbnis erwartet. Hintergrund sind die Sanktionen gegen Moskau wegen des Kriegs in der Ukraine.

Neuer Versuch für «Artemis»-Mondmission der Nasa

CAPE CANAVERAL: Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will am Samstag (ab 20.17 Uhr MESZ) einen neuen Versuch wagen, mit ihrer unbemannten «Artemis»-Mission zum Mond aufzubrechen. Am Montag musste der Start wegen technischer Probleme abgebrochen werden, aber man sei optimistisch, die Ursachen behoben zu haben, hieß es im «Artemis»-Blog der Nasa. Allerdings könne auch das Wetter während des zweistündigen Zeitfensters einen Start verhindern. Montag hatte es unter anderem Probleme mit einem Tankleck gegeben, außerdem konnte eines von vier Triebwerken nicht schnell genug auf die nötige Temperatur heruntergekühlt werden.

Merz und Althusmann eröffnen CDU-Wahlkampf in Niedersachsen

HANNOVER: Fünf Wochen vor der Landtagswahl in Niedersachsen eröffnet die CDU am Samstag (11.00 Uhr) mit ihrem Spitzenkandidaten Bernd Althusmann in Osnabrück den Wahlkampf. Der Herausforderer von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bekommt Unterstützung vom CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz. Nach einem Polittalk mit den örtlichen Landtagskandidaten werden die Reden von Althusmann und Merz ab 12.00 Uhr erwartet.

Lufthansa vor Neustart - Pilotenstreik geht zu Ende

FRANKFURT/MÜNCHEN: Bei der Lufthansa soll um Mitternacht der Pilotenstreik planmäßig enden. Nach der Absage von mehr als 800 Flügen am Freitag will die Fluggesellschaft nach eigenen Angaben ihren Flugplan am Samstag möglichst vollständig abfliegen. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hatte den Arbeitskampf von vornherein auf 24 Stunden begrenzt.

Großes Neumeier-Ballettfest in Hamburg auf dem Rathausmarkt

HAMBURG: Zum Open-Air-Tanzfeuerwerk «The World of John Neumeier» lädt Hamburgs Ballettdirektor Neumeier am Samstagabend (20.00 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr) auf den Rathausmarkt. Zur Aufführung kommen - bei freiem Eintritt - Stationen aus dem langjährigen Schaffen des 83-jährigen US-Amerikaners in der Hansestadt. Zuvor wird der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ein Grußwort sprechen. Anlass der Festveranstaltung für Tausende von Gästen ist das 50-jährige Dienstjubiläum Neumeiers als Ballettdirektor und Chefchoreograf der Compagnie. Zugleich leitet er damit seine letzte Spielzeit in dieser Funktion ein. Zu erleben sein wird auch ein Satz des Balletts «Dritte Sinfonie von Gustav Mahler», mit dem die Hamburgische Staatsoper am 18. September ihre Saison im Haus eröffnet.

Oranje-Fans hoffen auf Verstappen: Kampf um Pole Position

ZANDVOORT: In Zandvoort kämpfen die Formel-1-Piloten am Samstag (15.00 Uhr) um den besten Startplatz. Die niederländischen Fans hoffen vor allem auf ein erfolgreiches Abschneiden von Lokalmatador Max Verstappen, der sich schon im vergangenen Jahr die Pole Position sichern konnte. Der Weltmeister hatte mit seinem Red Bull am ersten Trainingstag aber Probleme mit dem Getriebe. Die schnellsten Runden drehten Charles Leclerc und Carlos Sainz im Ferrari. Haas-Fahrer Mick Schumacher und Sebastian Vettel im Aston Martin landeten weiter hinten. Verstappen liegt vor dem 15. Saisonrennen am Sonntag (15.00 Uhr) komfortabel in WM-Führung.

Union Berlin empfängt Bayern München zum Duell um die Tabellenspitze

BERLIN: Der 1. FC Union Berlin und der FC Bayern München bestreiten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) das Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga. Union würde mit einem Sieg über den deutschen Meister die Tabellenspitze übernehmen. Allerdings konnten die Köpenicker in bislang sechs Partien gegen den Rekordchampion noch keinen Sieg erzielen. Bestes Union-Heimresultat ist ein 1:1 im Dezember 2020. Aktuell stehen beide Teams bei zehn Punkten aus vier Spielen. Wegen der besseren Torbilanz liegt Bayern auf Platz eins.

US Open: Niemeier kämpft gegen Chinesin Zheng um Achtelfinal-Einzug

NEW YORK: Bei den US Open in New York will Jule Niemeier am Samstag für die nächste Überraschung sorgen. Die letzte deutsche Turnier-Hoffnung trifft auf die Chinesin Zheng Qinwen, die in der Weltrangliste um 69 Ränge besser platziert ist. Doch die 23-jährige Niemeier hat bei ihren beiden Siegen gegen die Kasachin Julija Putinzewa und die frühere Australian-Open-Gewinnerin Sofia Kenin aus den USA bewiesen, dass auch auf Hartplatz mit ihr zu rechnen ist. Beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon auf Rasen war Niemeier vor zwei Monaten bis ins Viertelfinale vorgestoßen.

Fußball-Frauen wollen in der Türkei WM-Teilnahme klar machen

BURSA: Die deutschen Fußball-Frauen wollen im Duell mit der Türkei vorzeitig das Ticket für die Weltmeisterschaft 2023 lösen. Gelingt der DFB-Auswahl am Samstag (14.45 Uhr/ZDF) in Bursa ein Sieg gegen den Außenseiter, hat sie die Teilnahme an der Endrunde in Australien und Neuseeland im Sommer kommenden Jahres sicher. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg erwartet von ihrem Team im ersten Spiel nach der begeisternden Europameisterschaft einen konzentrierten Auftritt. Die bei der EM erzeugte Stimmung und Euphorie sollen weitergetragen werden.

Deutschlands Basketballer bestreiten zweites EM-Spiel gegen Bosnien

KÖLN: Nach dem erfolgreichen Start in die EM wollen Deutschlands Basketballer nachlegen. Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert bekommt es am Samstag (14.30 Uhr/MagentaSport) in Köln mit Bosnien-Herzegowina zu tun. Das erste Spiel hatte Deutschland mit 76:63 gegen den Olympia-Zweiten Frankreich gewonnen. Auch die Bosnier waren im ersten Spiel gegen Ungarn siegreich. Mit einem weiteren Erfolg könnte das Team um Kapitän Dennis Schröder einen großen Schritt in Richtung Finalrunde in Berlin machen. Später treffen in der Arena in Köln Litauen und Frankreich (17.45 Uhr) sowie Titelverteidiger Slowenien und Ungarn (20.30 Uhr) aufeinander.

Deutsche Volleyballer kämpfen um Einzug ins WM-Viertelfinale

LJUBLJANA: Die deutschen Volleyballer bestreiten am Samstag (17.30 Uhr/sportdeutschland.tv) ihr WM-Achtelfinale gegen Slowenien. Der WM-Dritte von 2014 war glücklich in die K.o.-Runde eingezogen. In ihrem Gruppenfinale in Ljubljana hatten die Deutschen noch chancenlos mit 0:3 gegen den Co-Gastgeber der Endrunde verloren. «Wir waren schon beinahe ausgeschieden und haben jetzt nichts mehr zu verlieren. Also werfen wir alles rein», sagte Bundestrainer Michal Winiarski.