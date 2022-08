Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 27.08.22 | Überblick

Zum letzten Mal: Wochenend-Ausflüge mit 9-Euro-Ticket

BERLIN: Fahrgäste in Bussen und Bahnen können an diesem Samstag und Sonntag letztmals Wochenend-Ausflüge mit dem 9-Euro-Ticket machen. Mit dem Monat August endet die dreimonatige Rabattaktion für den Nahverkehr in Deutschland. Von Donnerstag an gelten wieder die üblichen Fahrpreise. Millionen Deutsche waren seit Anfang Juni mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs. Die Monatskarte gilt bundesweit in Zügen und Bussen des Nahverkehrs.

Papst Franziskus ernennt 20 neue Kardinäle

ROM: Papst Franziskus will an diesem Samstag im Vatikan 20 neue Kardinäle ernennen. Die Zeremonie beginnt am Nachmittag (16.00 Uhr) im Petersdom. 16 der neuen Würdenträger mit den purpurroten Kappen sind nicht älter als 80 Jahre. Deshalb könnten sie in einem möglichen Konklave, in dem für die katholische Kirche ein neuer Papst gewählt wird, mitstimmen. Die übrigen werden gewissermaßen wegen ihrer Verdienste in das Kollegium aufgenommen. Ein Deutscher ist nicht unter den neuen Kardinälen.

Caravan Salon in Düsseldorf öffnet für Besucher

DÜSSELDORF: Die Caravan- und Wohnmobil-Branche zeigt von diesem Wochenende an ihre Neuheiten auf dem Düsseldorfer Caravan Salon. Mit 736 Ausstellern aus 34 Ländern ist die 61. Auflage die bisher größte. Bis zum 4. September werden 200.000 Besucher erwartet. 2021 waren trotz Pandemie 185.000 Menschen gekommen. Bereits am Freitag durften Fachbesucher auf das Gelände.

Komiker eröffnet «größte Otto-Waalkes-Ausstellung aller Zeiten»

WERL: Komiker Otto Waalkes eröffnet seine bislang größte Gemälde-Ausstellung mit 150 Werken am Samstag (15.00 Uhr) im nordrhein-westfälischen Werl. Der 74-Jährige zeigt seine «Ostfriesen-Kunst» mit dem typischen Otto-Humor auf Papier und Leinwand. Zu sehen sind vier Wochen lang alle verfügbaren handsignierten, limitierten Editionen.

FC Bayern empfängt Mönchengladbach zum Bundesliga-Spitzenspiel

BERLIN: Der Klassiker zwischen Titelverteidiger FC Bayern München und dem einstmals größten Rivalen Borussia Mönchengladbach überstrahlt den vierten Spieltag der Fußball-Bundesliga an diesem Wochenende. Der mit drei Siegen gestartete Meister erwartet den Tabellenzweiten an diesem Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) in München zum Spitzenspiel.

Formel 1 in Belgien: Qualifikation mit Chancen für Außenseiter

SPA-FRANCORCHAMPS: Die Formel 1 führt am Samstag (16.00 Uhr) im belgischen Spa-Francorchamps die erste Startplatzjagd nach der Sommerpause auf. In der Qualifikation für den Großen Preis von Belgien könnte es auch ein Außenseiter auf die Pole Position schaffen. Weltmeister Max Verstappen von Red Bull und sein Ferrari-Widersacher Charles Leclerc erhalten wegen unerlaubten Wechsels von Motorenteilen voraussichtlich Startplatz-Strafen für das 14. Saisonrennen am Sonntag.