Das bringt der Samstag

«Politik zum Anfassen» beim Tag der offenen Tür in Berlin

BERLIN: Die Bundesregierung lädt nach zwei Jahren Corona-Pause an diesem Wochenende wieder ein zum Tag der offenen Tür. Für Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ampel-Regierung ist es an diesem Samstag und Sonntag das erste Mal, dass sie Bürgerinnen und Bürgern im Kanzleramt und in den Ministerien zum Dialog sowie zu Vorführungen und Vorträgen empfangen. Auch das Bundespresseamt lädt zu zahlreichen Veranstaltungen ein.

Helene Fischer vor 130.000 Fans in München erwartet

MÜNCHEN: Wenn Schlagerqueen Helene Fischer in München zu ihrem einzigen Konzert des Jahres 2022 auf die Bühne tritt, werden ihr wohl um die 130.000 Fans zujubeln. Nach Veranstalterangaben ist das Spektakel am Samstagabend auf dem Messegelände ausverkauft. Dem Wetterbericht nach sind sowohl Sonne als auch Regen zu erwarten. Berichte, wonach der Auftritt des Stars wegen Unwetters womöglich abgesagt werden müsste, wiesen die Veranstalter am Freitag zurück.

Floristen kämpfen um Deutsche Meisterschaft in Berlin

BERLIN: Neun Floristinnen und Floristen aus ganz Deutschland messen sich am Samstag (ab 8.30 Uhr) im Blumenstecken und Sträußebinden in Berlin. Die Teilnehmer müssen bei der Deutschen Floristen Meisterschaft insgesamt vier Aufgaben bewältigen, von denen sie einige bereits vorbereiten konnten. Der Wettbewerb dürfte bis in den Abend hinein dauern. Eine fünfköpfige Jury bewertet die Arbeiten.

Samstagspiele versprechen Spannung: Kann Dortmund vorlegen?

BERLIN: Kann Borussia Dortmund im Fernduell gegen Bayern München vorlegen? Das ist die bestimmende Frage bei den Samstagspielen der Fußball-Bundesliga. Der BVB empfängt um 15.30 Uhr (Sky) Aufsteiger Werder Bremen und kann mit einem Sieg an den punktgleichen Bayern, die erst am Sonntag beim VfL Bochum antreten, in der Tabelle vorübergehend vorbeiziehen. Ebenfalls viel Spannung verspricht das Duell der Gegensätze zwischen dem 1. FC Union Berlin und RB Leipzig (18.30 Uhr).

Geher eröffnen vorletzten EM-Tag - Stabhochspringer lassen hoffen

MÜNCHEN: Die deutschen Stabhochspringer tragen am vorletzten Tag der Leichtathletik-Europameisterschaften in München die größten Hoffnungen der Gastgeber auf weitere Medaillen. Der WM-Fünfte Oleg Zernikel, der WM-Siebte Bo Kanda Lita Baehre sowie Torben Blech hatten die Qualifikation für das Finale am Samstagabend (20.05 Uhr/ARD) souverän gemeistert. Favorit auf den Titel ist Weltmeister, Olympiasieger und Weltrekordhalter Armand Duplantis. Der Schwede war schon vor vier Jahren in Berlin Europameister.

Freiwasserschwimmer starten mit Verspätung in die EM

ROM: Mit zwei Tagen Verspätung sollen an diesem Samstag die EM-Rennen der Freiwasserschwimmer beginnen. Im Meer vor Lido di Ostia in der Nähe von Rom sind die Wettkämpfe der Männer und Frauen über 5 und 25 Kilometer geplant. Wegen viel Wind und hohen Wellen konnten am Donnerstag und Freitag keine Rennen stattfinden. Beim Wasserspringen stehen die Medaillenentscheidungen der Männer vom Drei-Meter-Brett und bei den Frauen im Synchronspringen vom Turm auf dem Programm. Beim Klippenspringen fällt die Entscheidung im Männer-Wettkampf aus 27 Metern Höhe.