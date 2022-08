Das bringt der Samstag

Heavy-Metal-Festival in Wacken geht zu Ende

WACKEN: Das 31. Heavy-Metal-Festival mit 75.000 Besuchern im schleswig-holsteinischen Wacken steht vor dem Abschluss. Zu den letzten geplanten Konzerten auf dem von den Metalheads «Holy Ground» genannten Feld zählen die Auftritte von Lordi und Powerwolf in der Nacht zum Sonntag. Erstmals will zudem die Kölner Mundart-Band Höhner auf dem Metalfestival spielen.

Bayreuther Festspiele: «Der Fliegende Holländer» geht ins zweite Jahr

BAYREUTH: Die Bayreuther Festspiele werden am Samstag (18.00) mit der Wiederaufnahme der Oper «Der Fliegende Holländer» fortgesetzt. Die Inszenierung von Regisseur Dmitri Tcherniakov, der Richard Wagners romantische Oper um den geheimnisvollen Seefahrer in ein Rachedrama umdeutet, geht in das zweite Jahr. Am Pult steht wieder die ukrainische Dirigentin Oksana Lyniv, die im vergangenen Jahr als erste Frau eine Produktion bei den Richard-Wagner-Festspielen leitete und frenetisch gefeiert wurde. Die Titelrolle übernimmt Thomas J. Mayer, nachdem der eigentlich vorgesehene John Lundgren den Part Anfang Juli aus persönlichen Gründen zurückgegeben hatte. Die norwegische Sopranistin Elisabeth Teige singt die Senta. Georg Zeppenfeld verkörpert Sentas Vater Daland und Eric Cutler ihren Bräutigam Erik. Die Festspiele dauern noch bis zum 1. September.

Bis zu 100.000 Fans bei Gabalier-Konzert in München erwartet

MÜNCHEN: An der Messe München könnte es am Samstag richtig voll werden: Dort werden beim Open-Air-Konzert des österreichischen Sängers Andreas Gabalier (20.00 Uhr) bis zu 100.000 Menschen erwartet. Der Auftritt war als Teil eines «Fan-Festivals» eigentlich schon im Sommer 2020 geplant gewesen, wurde aufgrund von Einschränkungen durch die Corona-Pandemie aber mehrfach verschoben.

Bundesliga-Topspiel in Dortmund - sechs weitere Partien

BERLIN: Nach dem Auftaktspiel von Meister FC Bayern bei Eintracht Frankfurt werden an diesem Samstag sechs weitere Partien des ersten Bundesliga-Spieltags der Saison 2022/23 ausgetragen. Im Topspiel der höchsten deutschen Fußballliga am Abend (18.30 Uhr/Sky) empfängt Borussia Dortmund mit Trainer-Rückkehrer Edin Terzic Bayer Leverkusen. Am Nachmittag (15.30 Uhr/Sky) treffen sich der 1. FC Union Berlin und Hertha BSC im Stadion An der Alten Försterei zum Hauptstadtderby, Borussia Mönchengladbach empfängt die TSG 1899 Hoffenheim, Aufsteiger Werder Bremen gastiert beim VfL Wolfsburg, der FSV Mainz 05 beim VfL Bochum, und der FC Augsburg spielt gegen den SC Freiburg.

Dressur-WM: Deutschland startet mit Vielseitigkeits-Olympiasiegerin

HERNING: Das deutsche Dressur-Team startet am Samstag bei den Weltmeisterschaften im dänischen Herning mit Ingrid Klimke. Die zweimalige Vielseitigkeits-Olympiasiegerin aus Münster ist erstmals in einem Dressur-Team bei einem Championat dabei und reitet Franziskus. Zweiter Starter ist Benjamin Werndl aus Tuntenhausen mit Famoso, der ebenfalls seine erste WM bestreitet.