Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 23.07.22 | Überblick

Hunderttausende zum Christopher Street Day in Berlin erwartet

BERLIN: Nach zwei Jahren coronabedingter Einschränkungen steigt am Samstag (12.00 Uhr) in Berlin wieder eine große Partyparade zum Christopher Street Day (CSD). Über den Tag verteilt rechnen die Veranstalter mit bis zu 500.000 Teilnehmern. Diese wollen gegen Gewalt an sowie gegen Benachteiligung von Lesben, Schwulen oder Transmenschen auf die Straße gehen. Das Motto der Demonstration lautet «Vereint in Liebe. Gegen Hass, Krieg und Diskriminierung».

Titelverteidiger Mihambo und Kaul bei Leichtathletik-WM gefordert

EUGENE: Am abschließenden Wochenende der Leichtathletik-WM in Eugene greifen auch die deutschen Titelverteidiger Malaika Mihambo und Niklas Kaul in die Wettbewerbe ein. Drei Jahre nach seinem überraschenden Zehnkampf-Gold in Doha startet Kaul an diesem Samstag (18.50 Uhr MESZ/sportschau.de) im US-Bundesstaat Oregon mit den 100 Metern in den Wettbewerb. Gut zwei Stunden später (21.00 Uhr MESZ/sportschau.de) tritt Mihambo im Weitsprung in der Qualifikation an.