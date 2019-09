Von: Redaktion DER FARANG | 21.09.19

Thunberg nach Protesten auf UN-Jugendklimagipfel erwartet

NEW YORK (dpa) - Nach den weltweiten Klimastreiks mit Hunderttausenden Teilnehmern wird Aktivistin Greta Thunberg am Samstag zum UN-Jugendklimagipfel in New York erwartet.



Nach Angaben der Vereinten Nationen werden bei dem Treffen, der dem Klimagipfel mit Staats- und Regierungschefs am Montag vorgeschaltet ist, etwa 700 Teilnehmer erwartet - die 16-jährige Schwedin Thunberg wird voraussichtlich auch sprechen.

Größte britische Oppositionspartei tagt in Brighton

BRIGHTON (dpa) - Die britischen Sozialdemokraten treffen sich von Samstag (ab 15.30 Uhr MESZ) an in Brighton zum Labour-Parteitag.



Dabei ist Zoff um den Brexit programmiert. Die größte britische Oppositionspartei ist tief zerstritten, wenn es um den geplanten EU-Austritt des Landes geht.

Parteitag im Zeichen von 40 Jahre Grüne in Baden-Württemberg

STUTTGART (dpa) - Die baden-württembergischen Grünen kommen am Samstag (10.30 Uhr) zu einem zweitägigen Parteitag in Sindelfingen zusammen.



Dazu wird Grünen-Bundeschefin Annalena Baerbock erwartet. Reden soll auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), der kürzlich erklärt hatte, bei der Landtagswahl 2021 für eine dritte Regierungszeit antreten zu wollen.

Brandenburger Grüne entscheiden über Koalitionsverhandlungen

KLEINMACHNOW (dpa) - Die Brandenburger Grünen entscheiden am Samstag (10.00 Uhr) auf einem Kleinen Parteitag, ob sie der Aufnahme von Verhandlungen für eine rot-schwarz-grüne Koalition zustimmen.



Die Spitzen von SPD und CDU haben bereits verbindlich zugesagt. Der Landesparteirat der Grünen hatte mit 13 zu 3 Gegenstimmen die Aufnahme entsprechender Koalitionsverhandlungen empfohlen. Am Montag sollen die Koalitionsverhandlungen beginnen.

Oktoberfest beginnt in München

MÜNCHEN (dpa) - «O'zapft is» heißt es am Samstag wieder in München - das Oktoberfest beginnt.



Um Punkt 12.00 Uhr wird Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) das erste Fass Bier anzapfen und damit das größte Volksfest der Welt eröffnen. Die erste frisch gezapfte Maß bekommt Ministerpräsident Markus Söder (CSU), sie gebührt traditionell dem bayerischen Regierungschef.

Kramp-Karrenbauer wird Sonderbotschafterin des Karnevals

COTTBUS (dpa) - Die CDU-Vorsitzende und Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer wird am Samstag (21.00 Uhr) in Cottbus zur ersten Sonderbotschafterin des Bundes Deutscher Karneval (BDK) ernannt. Im Laufe der Jubiläums-Gala wird ihr auch der Ehrenring überreicht. Auf dem Programm steht im Anschluss eine Rede von ihr.

Rostocker «Polizeiruf 110» wird mit Roland-Filmpreis ausgezeichnet

DAUN (dpa) - Der «Polizeiruf 110» aus Rostock wird am Samstag beim Krimifestival «Tatort Eifel» mit dem Roland-Filmpreis ausgezeichnet.



Die beiden Hauptdarsteller Charly Hübner und Anneke Kim Sarnau - bekannt als Ermittler Alexander Bukow und Katrin König - werden den Ehrenpreis bei einer Gala (ab 20.00 Uhr) in Daun entgegennehmen.

Kaiserring für US-amerikanische Konzeptkünstlerin Kruger

GOSLAR (dpa) - Die US-amerikanische Konzeptkünstlerin Barbara Kruger (74) erhält am Samstag (11.00 Uhr) den Kaiserring 2019 der Stadt Goslar.



Die Auszeichnung wird während einer Feierstunde in der historischen Kaiserpfalz übergeben.

Leipzig peilt ersten Sieg in Bremen an - Bayern empfängt Köln

BERLIN (dpa) - Tabellenführer RB Leipzig will am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen seine Spitzenposition verteidigen.



An der Weser haben die Sachsen allerdings noch nicht gewinnen können. Meister FC Bayern München empfängt zuvor den 1. FC Köln, der SC Freiburg könnte sich im Spiel gegen den FC Augsburg in der Tabelle der Fußball-Bundesliga weiterhin vor dem Rekordchampion halten.

Startplatz-Jagd in Singapur: Hamilton wieder Favorit

SINGAPUR (dpa) - Bei der Startplatz-Jagd für das Formel-1-Nachtrennen in Singapur hat Titelverteidiger Lewis Hamilton am Samstag (15.00 Uhr) die besten Aussichten.



Der Mercedes-Pilot gewann den Grand Prix in den beiden Vorjahren und ließ auch am Freitag im Training alle Konkurrenten hinter sich. Schärfster Rivale des WM-Spitzenreiters dürfte Red-Bull-Fahrer Max Verstappen sein.

Volleyballer bestreiten EM-Achtelfinale gegen Niederlande

APELDOORN (dpa) - Nach dem Umzug nach Apeldoorn kämpfen die deutschen Volleyballer um das Erreichen des EM-Viertelfinales.



Das Team von Bundestrainer Andrea Giani muss dafür am Samstag (16.00 Uhr/Sport1+) im Achtelfinale die Niederlande vor heimischem Publikum schlagen.