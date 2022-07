Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 16.07.22 | Überblick

AfD Baden-Württemberg ringt um Kurs - Nachfolge für Weidel gesucht

STUTTGART: Überschattet von der Beobachtung durch den Verfassungsschutz ringt die Südwest-AfD am Wochenende in Stuttgart um ihren politischen Kurs. Alice Weidel, Bundestagsfraktionschefin und seit kurzem auch Co-Bundesparteichefin, will sich auf ihre Berliner Ämter konzentrieren und nicht mehr für den Parteivorsitz im Südwesten antreten. Großes Thema auf dem Parteitag dürfte sein, dass der ganze Landesverband nun vom baden-württembergischen Verfassungsschutz beobachtet wird.

Biden bei Sitzung vom Golf-Kooperationsrat - Ende der Nahostreise

DSCHIDDA: Am letzten Tag seiner Nahostreise will US-Präsident Joe Biden in Saudi-Arabiens Küstenstadt Dschidda an einer Sitzung des Golf-Kooperationsrats teilnehmen. Bei dem Treffen am Samstag im erweiterten Format mit Ägypten, Jordanien und dem Irak dürfte es unter anderem um die Bedrohung durch den Iran gehen. Fragen etwa zu Wasser- und Lebensmittelknappheit oder Energie könnten bei dem Gipfel ebenfalls ein Thema werden.

Demonstrationen auf Sylt für Umverteilung von Reichtum

SYLT: Sylt stellt sich auf Demonstrationen ein. Das linke Bündnis «Wer hat, der gibt» hat aufgerufen, am Samstag auf der nordfriesischen Insel für die Umverteilung von Reichtum zu demonstrieren. Die Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen. Die Insel bleibe aber weiter erreichbar. Erwartet werden mehrere Hundert Teilnehmer.

Jury zeichnet «Spiel des Jahres 2022» aus

BERLIN: Eine Kritiker-Jury zeichnet an diesem Samstag (18.00 Uhr) in Berlin wieder das «Spiel des Jahres» aus. Nominiert sind 2022 die drei Titel «Cascadia» von Autor Randy Flynn, «Scout» von Kei Kajino und «Top Ten» von Aurélien Picolet. Seit über 40 Jahren wird die Auszeichnung vom Verein «Spiel des Jahres» verliehen. Die Jury nimmt jährlich den Spielemarkt mit Hunderten Neuerscheinungen unter die Lupe.

DFB-Frauen ohne Oberdorf und Rauch gegen Finnland

LONDON: Mit einer veränderten Startaufstellung bestreiten die deutschen Fußballerinnen ihr letztes Gruppenspiel bei der Europameisterschaft in England. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg muss gegen Finnland am Samstag (21.00 Uhr MESZ/ZDF und DAZN) in Milton Keynes auf die gelbgesperrten Defensivspielerinnen Lena Oberdorf und Felicitas Rauch vom VfL Wolfsburg verzichten.

Deutsche Hockey-Damen wollen ins WM-Endspiel - Argentinien Favorit

TERRASSA: Deutschlands Hockey-Damen kämpfen am Samstag bei der Weltmeisterschaft um den Einzug ins Endspiel. Im Halbfinale trifft die DHB-Auswahl im spanischen Terrassa auf Argentinien (21.30 Uhr). Auch nach dem überzeugenden 1:0 über Neuseeland wird sich das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg noch einmal steigern müssen, um den favorisierten Olympia-Zweiten zu bezwingen.

FC Bayern München stellt Team vor - Was macht Lewandowski?

MÜNCHEN: Fußball-Bundesligist FC Bayern München stellt am Samstag (15.00 Uhr) in der Münchner Allianz Arena seinen Kader mit den Neuzugängen um Stürmerstar Sadio Mané vor. Ob allerdings Weltfußballer Robert Lewandowski dabei sein wird, ist unklar. Der Stürmer will zum FC Barcelona wechseln.

Erste Entscheidungen bei Leichtathletik-WM

EUGENE: In den Wettbewerben der Geher fallen die ersten Entscheidungen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene im US-Bundesstaat Oregon. Christopher Linke will in der Nacht zum Samstag (00.10 Uhr MESZ/sportschau.de/ARD) über 20 Kilometer für die erste deutsche Medaille sorgen. Der erste Wettkampftag endet mit der Mixed-Staffel über 4x400-Meter (04.50 Uhr MESZ/ARD). US-Star Allyson Felix würde ihre Karriere gern mit einem WM-Titel abschließen.