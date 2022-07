Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 09.07.22 | Überblick

Baerbock reist zum von Klimakrise bedrohten Inselstaat Palau

NUSA DUA: Außenministerin Annalena Baerbock setzt ihre mehrtägige Asienreise an diesem Samstag mit einem Besuch des Inselstaates Palau fort. Im Mittelpunkt soll dabei die Information über die Folgen der weltweiten Klimakrise stehen. Die Grünen-Politikerin will auf Palau eine Rede zum Thema Klima und Sicherheit halten. Außerdem ist ein Treffen mit dem Außenminister des seit 1994 unabhängigen Inselstaates, Gustav Aitaro, geplant.

Finanzminister Lindner heiratet in einer Kirche auf Sylt

KEITUM/SYLT: Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und die Journalistin Franca Lehfeldt heiraten am Samstag in einer Kirche auf Sylt. Am Donnerstag hatte Bürgermeister Nikolas Häckel (parteilos) die standesamtliche Trauung im Sylt-Museum vorgenommen. Medienberichten zufolge hat das Paar für die Trauung am Samstag die St. Severin-Kirche in Keitum ausgewählt. Anschließend soll am Abend in der «Sansibar» gefeiert werden. Auf der Gästeliste sollen zahlreiche Prominente stehen - darunter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und CDU-Parteichef Friedrich Merz.

Neue Techno-Parade von Loveparade-Gründer Dr. Motte in Berlin

BERLIN: Mit einem neuen Techno-Spektakel in Berlin will Loveparade-Gründer Dr. Motte am Samstag (14.00 Uhr) an die 90er Jahre anknüpfen. Für den «Rave The Planet Parade» sind nach Angaben der Polizei 25.000 Menschen angemeldet. Die Techno-Parade soll vom Kurfürstendamm über den Potsdamer Platz bis zur Siegessäule führen. Es gibt nicht nur Musik, sondern auch Reden - und 25 Mal soll ein bedingungsloses Grundeinkommen von 12.000 Euro im Jahr verlost werden. Auch eine Müllsammel-Aktion ist geplant.

Jabeur und Rybakina im Wimbledon-Duell der Final-Debütantinnen

LONDON: Tajana Marias Bezwingerin Ons Jabeur aus Tunesien trifft am Samstag im Finale von Wimbledon auf die Kasachin Jelena Rybakina. Die Weltranglisten-Zweite Jabeur geht als Favoritin in das Duell auf dem Centre Court. Für beide Tennis-Spielerinnen ist es das erste Grand-Slam-Endspiel ihrer Karriere. Jabeur könnte als erster arabischer Profi den Titel bei einem der vier größten Turniere der Welt gewinnen.

Sprint in Spielberg: Verstappen von Pole, Schumacher auf Punktekurs

SPIELBERG: Max Verstappen will mit einem Sieg im Sprintrennen an diesem Samstag (16.30 Uhr/Sky) die niederländische PS-Party in Spielberg weiter befeuern. Der Formel-1-Weltmeister und WM-Spitzenreiter startet in das Rennen über 24 Runden von der Pole Position. Hoffnung auf erneute Punkte darf sich auch Mick Schumacher machen. Der 23-Jährige nimmt den Sprint in seinem Haas von Position acht in Angriff, für den es im Ziel noch einen Zähler geben würde.