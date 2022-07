Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.07.22 | Überblick

Schleswig-Holstein Musik Festival wird mit Brahms eröffnet

LÜBECK: Mit zwei Konzerten wird an diesem Wochenende in Lübeck das Schleswig-Holstein Musik Festival eröffnet. Auf dem Programm stehen das Klavierkonzert Nr. 2 B-Dur des diesjährigen Schwerpunktkomponisten Johannes Brahms und die Sinfonie «Die Harmonie der Welt» von Paul Hindemith. Bis zum 28. August stehen 204 Konzerte, fünf Musikfeste auf dem Lande, zwei Kindermusikfeste und der Werftsommer auf dem Programm. Porträtkünstler ist in diesem Jahr der israelische Dirigent Omer Meir Wellber.

Swiatek und Nadal in Wimbledon im Einsatz

LONDON: Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek und Mitfavorit Rafael Nadal wollen am Samstag beim Rasen-Klassiker in Wimbledon ihre Erfolgsserien fortsetzen. Die Polin trifft in der dritten Runde auf die Französin Alizé Cornet und strebt im zweiten Spiel auf Court 1 ihren 38. Sieg nacheinander an. Der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger Nadal ist in der dritten Partie auf dem Centre Court gegen den Italiener Lorenzo Sonego ebenfalls favorisiert. Der Spanier könnte bereits das dritte Grand-Slam-Turnier dieses Jahres gewinnen.

Vorletzter Tag beim Wasserspringen: Punzel und Hentschel im WM-Finale

BUDAPEST: Tina Punzel und Lena Hentschel stehen am Samstagabend bei den Weltmeisterschaften in Budapest im Finale der Wasserspringerinnen und Wasserspringer. Im Wettkampf vom Drei-Meter-Brett zählen sie nicht zu den Favoritinnen auf eine Medaille. Wenn alles perfekt läuft, könnte es aber für einen Podestplatz reichen. Im Halbfinale am Freitag hatte Hentschel Rang fünf und Punzel Rang acht belegt.