Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 25.06.22 | Überblick

Großdemonstration in München kurz vor Beginn des G7-Gipfels

MÜNCHEN: Beim letzten Mal kamen rund 35.000: Einen Tag vor Beginn des G7-Gipfels auf Schloss Elmau wollen Tausende Menschen bei einer zentralen Demonstration in München auf die Straße gehen. Dazu aufgerufen haben 15 globalisierungskritische Verbände von Attac bis zur Umweltorganisation WWF. Die Polizei erwartet ab 12.00 Uhr mindestens 20.000 Teilnehmer - bei schönem Wetter auch deutlich mehr. Zudem rechnen die Einsatzkräfte mit einem schwarzen Block, der für Zwischenfälle sorgen könnte.

Parteitage stimmen über schwarz-grünen Koalitionsvertrag für NRW ab

BONN/BIELEFELD: CDU und Grüne stimmen am Samstag (11.00 Uhr) bei Parteitagen in Bonn und Bielefeld über den ersten schwarz-grünen Koalitionsvertrag für Nordrhein-Westfalen ab. Nachdem die Basis bereits nach ersten Sondierungen Ende Mai große Zustimmung signalisiert hatte, wird mit einem Ja zu dem 146 Seiten starken «Zukunftsvertrag für Nordrhein-Westfalen» gerechnet.

Linke wählt auf Parteitag neue Doppelspitze

ERFURT: Die nach Wahlschlappen und internen Querelen angeschlagene Linkspartei will mit einer neuen Doppelspitze wieder in Tritt kommen. Auf ihrem Bundesparteitag in Erfurt sollen am Samstag nicht nur die beiden Vorsitzenden, sondern der gesamte Vorstand neu besetzt und wahrscheinlich auch verkleinert werden. Allein für das Spitzenduo gibt es zehn Bewerber. Als aussichtsreiche Kandidaten gelten die amtierende Parteivorsitzende Janine Wissler, der Europaabgeordnete Martin Schirdewan sowie die Bundestagsabgeordneten Heidi Reichinnek und Sören Pellmann.

Leichtathletik-Meisterschaften werden im Olympiastadion fortgesetzt

BERLIN: Nach dem Auftakt im Kugelstoßen am Brandenburger Tor finden an diesem Samstag (10.30/16.00 Uhr) und Sonntag (10.00/15.30 Uhr) die weiteren Wettbewerbe der deutschen Leichtathletik-Meisterschaften im Berliner Olympiastadion statt. Die Titelkämpfe sind ein wichtiger Test und auch eine Qualifikationsmöglichkeit für die internationalen Höhepunkte dieses Sommers. Die Weltmeisterschaften in Eugene in den USA sowie die Europameisterschaften in München.