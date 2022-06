Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 11.06.22 | Überblick

Scholz setzt Balkan-Reise in Nordmazedonien und Bulgarien fort

SKOPJE/SOFIA: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) setzt seine Balkan-Reise an diesem Samstag in Nordmazedonien und Bulgarien fort. Dabei wird es um den Streit zwischen den beiden Ländern über einen EU-Beitritt Nordmazedoniens geht. Das EU-Mitglied Bulgarien blockiert dies seit Jahren.

Trauergottesdienst für Opfer des Zugunglücks von Garmisch

GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Für die Opfer des Zugunglücks von Garmisch-Partenkirchen veranstalten die großen christlichen Kirchen am Samstag (17.00 Uhr) in dem bekannten Wintersportort einen ökumenischen Trauergottesdienst. Bei dem Unglück am Freitag vergangener Woche kamen fünf Menschen ums Leben.

Flick will gegen Ungarn ersten Sieg in Nations League

BUDAPEST: Nach den Unentschieden gegen Italien und England strebt Hansi Flick mit der Fußball-Nationalmannschaft den ersten Sieg in der Nations League an. Vor dem Spiel gegen Ungarn in Budapest am Samstag (20.45 Uhr/RTL) warnte der Bundestrainer vor dem unbequemen Kontrahenten. «Nach England ist das das schwerste Spiel, das man haben kann.» Die Ungarn spielten «sehr kompakt» und gewährten «kaum Räume».

Jagd auf Startplatz eins: Formel-1-Quali in Baku

BAKU: Die Formel 1 hofft am Samstag (16.00 Uhr) auf eine unfallfreie Qualifikation für den Großen Preis von Aserbaidschan in den Straßen der Hauptstadt Baku. In der Vorsaison hatte es bei der Jagd auf die besten Startplätze eine Serie von Zwischenfällen und Unterbrechungen gegeben. Die besten Aussichten auf die Pole Position haben WM-Spitzenreiter Max Verstappen, Red-Bull-Teamkollege Sergio Pérez und Ferrari-Star Charles Leclerc.

Chemnitzer Schwimmer will Rhein in Rekordzeit bezwingen

TUJETSCH: Der Langstreckenschwimmer Joseph Heß startet am Samstag einen Schwimm-Marathon von der Quelle bis zur Mündung des Rheins. Start ist am Tomasee in der Schweiz. Bis Anfang Juli will der 34-Jährige aus Chemnitz die mehr als 1200 Kilometer bis zur Nordsee in nur 25 Tagen zurücklegen. Das wäre Rekord. Heß will täglich acht bis zehn Stunden schwimmen. Besonders gefährliche Stellen wie den Rheinfall lässt er aus.