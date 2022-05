Das bringt der Samstag

US-Präsident Biden berät sich mit wichtigem Verbündeten Südkorea

SEOUL: US-Präsident Joe Biden trifft sich an diesem Samstag mit dem neuen südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol. Bei den Gesprächen im Rahmen von Bidens erster Asien-Reise soll es vor allem um die Stärkung der Beziehung zu dem wichtigen Verbündeten sowie um die angespannte Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel gehen. Nordkorea hat in diesem Jahr bereits mehrfach Raketen getestet, die einen Atomsprengkopf tragen können. Südkorea und die USA befürchten, Nordkorea könnte rund um den Besuch Bidens in Seoul einen neuen Raketen- oder sogar Atomwaffentest vornehmen.

Morrison oder Albanese? - Australien wählt neues Parlament

CANBERRA: Australien wählt an diesem Samstag ein neues Parlament. Mehr als 17 Millionen Menschen sind aufgerufen, über 151 Sitze im Unterhaus und die Hälfte der 78 Sitze im Senat zu entscheiden. Als Spitzenkandidat der konservativen Liberalen geht der amtierende Parteichef und Premierminister Scott Morrison ins Rennen. Sein Herausforderer ist der Vorsitzende der sozialdemokratischen Labor-Partei, Anthony Albanese.

Zivile Seenotretter in Italien angeklagt - Vorverhandlung starte

TRAPANI: 21 Freiwillige und drei Hilfsorganisationen aus der zivilen Seenotrettung stehen an diesem Samstag auf der italienischen Insel Sizilien vor Gericht. Die vier deutschen Crewmitglieder des Seenotretterschiffs «Iuventa» müssen sich am Vormittag (10.30 Uhr) in Trapani wegen Beihilfe zur illegalen Einreise von Migranten nach Italien verantworten. In der Vorverhandlung wird zunächst entschieden, ob es zu einem Prozess gegen die Männer und Frauen kommt. Dem Anwalt der beklagten Deutschen zufolge könnte das Monate dauern. Wird der Prozess zugelassen, drohen den Freiwilligen bis zu 20 Jahre Haft.

Marburger Bund besorgt über Ruhestandslücke in der Ärzteschaft

BREMEN: Der Ärzteverband Marburger Bund kommt am Samstag (13.00 Uhr) zu seiner zweitägigen Frühjahrs-Hauptversammlung in Bremen zusammen. Die 230 Delegierten wollen vor allem die Frage diskutieren, wie sich die Patientenversorgung sicherstellen lässt, wenn in den nächsten Jahren Ärztinnen und Ärzte aus der geburtenstarken «Babyboomer»-Generation in den Ruhestand gehen.

Dänische Königin Margrethe II. feiert 50 Jahre auf dem Thron

KOPENHAGEN: Mit Ballett, Marschmusik und einem riesigen Jubiläums-Kuchen feiert die dänische Königin Margrethe II. am Samstag (ab 12.00 Uhr) im Kopenhagener Tivoli 50 Jahre auf dem Thron. In dem Freizeitpark wird die Monarchin mit einem extra zu diesem Anlass komponierten Marsch empfangen. Anschließend sieht sie sich eine Ausstellung mit Kostümen und Bühnenbildern an, die sie in den vergangenen Jahrzehnten selbst für Aufführungen im Tivoli entworfen hat. Am Abend steht eine Ballettgala zu Ehren der 82-jährigen Regentin an. Der Stichtag für das Jubiläum war bereits der 14. Januar. Wegen der Corona-Pandemie musste Margrethe II. die Feiern aber verschieben.

Fantastische Vier starten Jubiläumstour in Hamburg

HAMBURG: Zwei Jahre mussten die Fans der Fantastischen Vier darauf warten: Am Samstag (19.30 Uhr) beginnt in Hamburg die Jubiläumstournee der Hip-Hop-Band. Unter dem Motto «Für immer 30 Jahre live» stehen Smudo, Michi Beck, Thomas D. und And.Ypsilon dann auf der Bühne der Barclays Arena. Im Gepäck haben sie alle relevanten «Fanta»-Hits aus 30 Jahren Bandgeschichte. Auf den Auftakt in der Hansestadt folgen 14 weitere Konzerte, unter anderem in München, Stuttgart, Köln, Berlin, Zürich und Wien.

Pokalfinale: SC Freiburg und RB Leipzig wollen ersten Vereinstitel

BERLIN: Der SC Freiburg und RB Leipzig wollen an diesem Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) beim DFB-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion ihren jeweils ersten Vereinstitel holen. Während RB-Cheftrainer Domenico Tedesco auf die Pokalerfahrung seiner Profis setzt, nimmt SC-Coach Christian Streich eher Druck von seinem Team. «Einige unserer Jungs haben bereits Finalerfahrung. Sie waren 2019 und auch 2021 dabei. Ich bin schon der Meinung, dass es von Vorteil für einen Spieler ist, wenn man aus diesen Erfahrungen lernen konnte», sagte Tedesco, während Streich gelassen erklärte: «Wenn wir den Pokal gewinnen würden, wäre es toll. Und wenn wir ihn nicht gewinnen, geht die Welt auch nicht unter.»

Frauen des FC Barcelona Favorit im Champions-League-Finale

TURIN: Die Fußballerinnen des FC Barcelona gehen als Favorit in das Champions-League-Finale am Samstag (19.00 Uhr/DAZN) in Turin. Der Titelverteidiger trifft im Juventus-Stadion auf das Team von Olympique Lyon, das als Rekordsieger diesen Wettbewerb bereits sieben Mal gewonnen hat. Die Französinnen müssen ohne Dzsenifer Marozsan antreten: Die Spielmacherin des deutschen Nationalteams fällt wegen eines Kreuzbandrisses auch für die Europameisterschaften im Juli in England aus.