Das bringt der Samstag

Frankreichs Präsident Macron wird nach Wiederwahl ins Amt eingeführt

PARIS: Der wiedergewählte französische Präsident Emmanuel Macron wird an diesem Samstag (11.00 Uhr) im Pariser Élyséepalast neu ins Amt eingeführt. Der 44-Jährige hatte sich bei der Stichwahl um das höchste Staatsamt vor etwa zwei Wochen gegen die Rechtsnationale Marine Le Pen durchgesetzt.

Parteien in Schleswig-Holstein absolvieren letzte Wahlkampftermine

KIEL: Endspurt im Norden: Einen Tag vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein absolvieren die Spitzenkandidaten der Parteien letzte Wahlkampftermine. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist am Samstag unter anderem in Kiel und in seinem Wahlkreis Eckernförde unterwegs, wo er mit SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller auch um ein Direktmandat konkurriert. Losse-Müller bestreitet ebenfalls Termine in der Gegend um die Eckernförder Bucht. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert unterstützt ihn.

Die Ärzte starten erste Tour nach Pandemie-Jahren

BERLIN: Nach einer coronabedingt verschobenen und schließlich ganz abgesagten Tour steht die Berliner Band Die Ärzte («Noise») erstmals wieder auf der Bühne. Schlagzeuger Bela B (59), Gitarrist Farin Urlaub (58) und Bassist Rodrigo González (53) starten am Samstag im «Schokoladen» ihre «Berlin Tour MMXXII» durch Clubs der Hauptstadt. Die Konzerte sind auch ein Vorgeschmack auf die im Juni beginnende Stadiontour mit 20 Auftritten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Astronaut Maurer zurück in Deutschland erwartet

CAPE CANAVERAL: Nach seiner Landung im Golf von Mexiko soll der deutsche Astronaut Matthias Maurer in der Nacht auf Samstag (0.30 Uhr) in Deutschland ankommen. Er soll Angaben der Europäischen Raumfahrtagentur Esa zufolge am militärischen Teil des Flughafens Köln/Bonn landen. Der 52-jährige Saarländer war am Freitagmorgen nach fast einem halben Jahr im All von der Internationalen Raumstation ISS zurückgekehrt.

Startplatzjagd der Formel 1 bei Miami-Premiere

MIAMI: Die Formel 1 begibt sich am Samstag (22.00 Uhr) bei der Qualifikation zum fünften Saisonlauf auf Neuland. Zum ersten Mal fährt die Rennserie an diesem Wochenende in Floridas Metropole Miami. Als Favoriten dürften erneut Weltmeister Max Verstappen im Red Bull und WM-Spitzenreiter Charles Leclerc im Ferrari in die Startplatzjagd gehen. Der Monegasse Leclerc stand in diesem Jahr schon zweimal auf der Pole Position. Verstappen war zuletzt beim Grand Prix in Imola der Schnellste.

Ironman-WM an ungewohntem Ort und ohne Frodeno

ST. GEORGE: Erstmals werden die Titel der Ironman-WM nicht auf Hawaii vergeben. Am Samstag (14.15 Uhr) gehen die weltbesten Triathleten die Tortur über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen in St. George im US-Bundesstaat Utah an. Grund für den Ortswechsel ist Corona. Wegen der Pandemie war die WM 2020 ausgefallen, der Titelkampf 2021 auf dieses Frühjahr und nach Utah verlegt. Die WM 2022 findet wie gewohnt noch in diesem Oktober auf Big Island statt.

Hertha BSC kann Klassenverbleib sichern - Spannung in Freiburg

BERLIN: Trainer Felix Magath kann mit Hertha BSC bereits einen Spieltag vor Saisonende den Verbleib in der Fußball-Bundesliga sichern. Der Tabellen-15. empfängt an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) den FSV Mainz 05 im Olympiastadion. Mit einem Heimsieg gegen den Neunten würden die Berliner nach 33 Spieltagen auf 36 Punkte kommen und könnten dann von den nachfolgenden Mannschaften nicht mehr eingeholt werden.