Das bringt der Samstag

Zahlreiche Corona-Schutzmaßnahmen gehen zu Ende

BERLIN: In den meisten Bundesländern gehen am Samstag zahlreiche Alltagsauflagen zum Eindämmen der Corona-Pandemie zu Ende. Nach dem geänderten bundesweiten Infektionsschutzgesetz ist mit Tagesablauf eine Übergangsfrist für bisherige Maßnahmen vorbei - etwa breit angelegte Maskenpflichten in Innenräumen oder Zugangsregeln nur für Geimpfte und Genesene. Ab Sonntag sind in den meisten Ländern nur noch wenige allgemeine Vorgaben zu Masken etwa in Praxen, Kliniken, Pflegeheimen, Bussen und Bahnen sowie Tests etwa in Schulen möglich.

Macron will bei einzigem großen Wahlkampfauftritt punkten

NANTERRE: Eine Woche vor dem Start der französischen Präsidentschaftswahl wird Amtsinhaber Emmanuel Macron an diesem Samstag (14.30 Uhr) zu seinem einzigen großen Auftritt vor der ersten Runde erwartet. Gebucht ist eine Halle für 40.000 Menschen in Nanterre vor den Toren der Hauptstadt Paris. Macron kandidiert für eine zweite Amtszeit und liegt in den Umfragen klar vorne.

Wahlkampfauftakt der NRW-SPD mit Scholz und Kutschaty in Essen

ESSEN: Zum Start in die heiße Phase des Wahlkampfes der nordrhein-westfälischen SPD für die Landtagswahl am 15. Mai bekommt Spitzenkandidat Thomas Kutschaty prominente Unterstützung aus dem Bund. Bundeskanzler Olaf Scholz sowie die beiden Parteivorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil haben ihr Kommen zu der Veranstaltung auf dem Burgplatz in Essen an diesem Samstag (10.30 Uhr) zugesagt.

Papst Franziskus bricht zu zweitägiger Reise nach Malta auf

ROM: Papst Franziskus bricht an diesem Samstag in den kleinsten EU-Staat Malta auf. Im Mittelpunkt seines Besuchs in dem katholischen Land steht unter anderem die Lage von Migranten und Flüchtlingen. Während der zwei Tage will der 85-Jährige einige von ihnen in einer karitativen Einrichtung treffen.

Bistumsvertreter beraten mit Woelki über seine Zukunft

DÜSSELDORF: In Düsseldorf endet am Samstag eine zweitägige Sitzung des wichtigsten Beratungsgremiums von Kardinal Rainer Maria Woelki, des Diözesanpastoralrats. Beobachter erwarten von dem Treffen wichtiger Vertreter des Kölner Bistums Antwort auf die Frage, ob Woelkis Bitte um eine zweite Chance mitgetragen wird.

Für Muslime beginnt der Fastenmonat Ramadan

MEKKA: Für Muslime weltweit fängt der Ramadan an. Dieser Samstag sei der erste Tag des Fastenmonats, meldete die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA am Freitagabend unter Berufung auf den zuständigen Gerichtshof in Saudi-Arabien. In dem Königreich befinden sich die beiden heiligsten Stätten des Islam: Mekka und Medina.

«Verstehen Sie Spaß?» - Schöneberger gibt Debüt als Moderatorin

BERLIN: Barbara Schöneberger (48) wird am Samstagabend erstmals als Moderatorin des ARD-Klassikers «Verstehen Sie Spaß?» auftreten. Ab 20.15 Uhr ist die Fernsehsendung aus dem Studio Berlin-Adlershof live im Ersten zu sehen. Zu Gast sind laut Senderangaben unter anderem Schauspieler Hans Sigl, die Zwillinge Lisa und Lena sowie das Entertainerpaar Jana Ina und Giovanni Zarrella.

Oberammergauer üben Passion bei erster «Volksprobe»

OBERAMMERGAU: Eineinhalb Monate vor der mit Spannung erwarteten Premiere der Oberammergauer Passionsspiele kommen mehrere hundert Mitspieler zur ersten «Volksprobe» auf die Bühne. Spielleiter Christian Stückl will mit ihnen am Samstag (15.00 Uhr) im Passionstheater der oberbayerischen Ortschaft unter anderem die Szene vom Einzug Jesu in Jerusalem proben.

Fußball: Bundesliga wieder in vollen Stadien

BERLIN: Nach der Länderspielpause können sich Clubs und Fans in der Fußball-Bundesliga wieder auf volle Stadien freuen. Höhepunkt des 28. Spieltages ist am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) das Topduell zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig, zu dem im größten Bundesliga-Stadion 81.365 Fans erwartet werden. Mit dem Ende vieler Corona-Auflagen ist die Arena des BVB erstmals seit 763 Tagen wieder ausverkauft.