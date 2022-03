Das bringt der Samstag

US-Präsident Biden plant in Warschau Rede zum Ukraine-Krieg

WARSCHAU: Am zweiten Tag seines Besuchs in Polen hält US-Präsident Joe Biden am Samstag in Warschau eine Rede zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Der Auftritt am Warschauer Königsschloss sei für den späten Nachmittag zwischen 17.00 und 18.00 Uhr geplant, hieß es aus der US-Botschaft in der polnischen Hauptstadt.

Malta wählt neues Parlament

VALLETTA: Malta wählt an diesem Samstag ein neues Parlament. Mehr als 340.000 Einwohner der Mittelmeerinsel sind zur Abstimmung aufgerufen. Die sozialdemokratische Labour-Partei von Ministerpräsident Robert Abela liegt in den Umfragen klar in Führung vor den Nationalisten von Bernard Grech; eine Wiederwahl Abelas im kleinsten EU-Land wird also erwartet.

Licht aus fürs Klima - «Earth Hour» im Zeichen des Friedens

BERLIN: Millionen Menschen rund um den Globus sind an diesem Samstag wieder aufgerufen, mit einer Stunde Dunkelheit ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Bei der «Earth Hour» sollen in allen Zeitzonen jeweils um 20.30 Uhr die Lichter ausgemacht werden. Seit Jahren beteiligen sich sowohl Privatleute als auch Städte, Kommunen und Unternehmen daran.

Fußball-Nationalmannschaft startet gegen Israel ins WM-Jahr

SINSHEIM: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann das WM-Jahr gegen Israel in einem voll besetzten Stadion eröffnen. Alle 25.600 Karten für das Länderspiel am Samstag (20.45 Uhr) in Sinsheim konnte der DFB verkaufen. Es ist das erste Heimspiel der Nationalelf vor vollen Rängen seit dem Beginn der Corona-Pandemie 2020.

Skispringer beim letzten Teamfliegen der Saison gefordert

PLANICA: Die deutschen Skispringer um Topflieger Karl Geiger bestreiten an diesem Samstag den vorletzten Wettkampf ihrer Weltcupsaison. Beim Mannschaftsfliegen im slowenischen Planica (10.00 Uhr/ARD und Eurosport) zählt das deutsche Quartett zu den Podestkandidanten, muss sich nach einer schwachen Leistung am Freitag jedoch steigern.

Startplatz-Jagd der Formel 1: Leclerc und Verstappen die Favoriten

DSCHIDDA: WM-Spitzenreiter Charles Leclerc und Weltmeister Max Verstappen starten am Samstag (18.00 Uhr) als Favoriten in die Jagd auf die besten Startplätze für das Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien. Das Ferrari-Team um Leclerc ist seit dem Doppelerfolg beim Auftakt in Bahrain wieder im Aufwind nach zwei Jahren sportlicher Krise.