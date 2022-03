Das bringt der Samstag

Habeck reist nach Katar - Ziel sind mehr Gaslieferungen

BERLIN: Um die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas zu verringern, reist Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Samstag nach Katar. Der Grünen-Politiker führt bis Sonntag in der Hauptstadt Doha politische Gespräche, auch ein Treffen mit dem Emir, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, ist geplant. Habeck wird begleitet von einer Wirtschaftsdelegation. Am Sonntag geht es weiter in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), dort sind bis Montag Treffen mit mehreren Ministern vorgesehen.

Bayern will gegen Union Vorsprung vergrößern - Hertha ohne Magath

BERLIN: Der FC Bayern München will im Titelkampf der Fußball-Bundesliga mit Borussia Dortmund vorlegen. Der Rekordmeister empfängt am Samstag (18.30 Uhr/Sky) den 1. FC Union Berlin und kann den Vorsprung von derzeit vier Punkten vorerst ausbauen. Zum Abschluss des 27. Spieltags tritt Verfolger Dortmund am Sonntag (19.30 Uhr) beim 1. FC Köln an.

Klassiker-Saison beginnt: Pogacar bei Mailand-Sanremo der Favorit

MAILAND: Mit der 113. Auflage von Mailand-Sanremo beginnt am Samstag die Klassiker-Saison im Radsport. 293 Kilometer sind bis zum Zielstrich auf der Via Roma zurückzulegen. Großer Favorit ist Tour-de-France-Champion Tadej Pogacar, der sich zuletzt bereits in bestechender Form präsentierte. Aus deutscher Sicht sind die Hoffnungen auf einen Erfolg gering. Ex-Sieger John Degenkolb muss wegen einer Grippe passen und Klassikerspezialist Maximilian Schachmann dürfte nach seinem Ausstieg bei Paris-Nizza in der vergangenen Woche ebenfalls noch nicht in Topform sein.

Verstappen jagt die erste Pole der neuen Formel-1-Saison

SAKHIR: Die Formel-1-Piloten kämpfen am Samstag (16.00 Uhr MEZ/Sky) um die erste Pole Position der neuen Saison. Im ersten Jahr der Regelrevolution sind Überraschungen auf dem Bahrain International Circuit nicht ausgeschlossen. Den besten Trainingseindruck hinterließ aber Weltmeister Max Verstappen. Der Niederländer sicherte sich im Red Bull die erste Tagesbestzeit der neuen Saison. Mick Schumacher machte im Haas als Achter Hoffnung auf eine erfolgreiche Saison. Für Vizeweltmeister Lewis Hamilton lief es im Mercedes als Neunter noch nicht rund. Sebastian Vettel ist nach einem positiven Corona-Test in Sakhir nicht dabei, ihn ersetzt Ersatzpilot Nico Hülkenberg.

Deutsche Handballer testen zweimal gegen Ungarn

GUMMERSBACH: Mit zwei Siegen gegen Ungarn wollen Deutschlands Handballer Schwung für die Playoffs um das Ticket für die WM 2023 holen. Knapp einen Monat vor den Duellen mit Färöer sind die Länderspiele am Samstag (16.15 Uhr) in Gummersbach und Sonntag (17.15 Uhr) in Kassel die letzte Standortbestimmung für die DHB-Auswahl. Bundestrainer Alfred Gislason stehen dabei bis auf Aufbauspieler Veit Mävers, der wegen eines positiven Corona-Tests vorzeitig abreisen musste, alle Spieler zur Verfügung.

Biathleten mit Podestchancen - Skispringer Geiger hofft auf Gelb

BERLIN: Die deutschen Biathleten gehen beim Weltcup-Finale in Oslo in aussichtsreicher Position in die Verfolgungswettbewerbe. Denise Herrmann startet als Siebte ins Rennen (12.50 Uhr/ZDF und Eurosport), bei den Herren (15.00 Uhr) geht Benedikt Doll als Vierter direkt gefolgt von Erik Lesser und Philipp Nawrath zeitgleich auf die Strecke. Am vorletzten Saisonwochenende der Skispringer geht es für Karl Geiger noch um viel. Bei seinem Heim-Weltcup im Allgäu will der 29-Jährige erneut versuchen, die Führung im Gesamtweltcup zu übernehmen.