Das bringt der Samstag

Baerbock will sich in Moldau Bild der Flüchtlingslage machen

CHISINAU: Außenministerin Annalena Baerbock will sich an diesem Samstag in der an die Ukraine grenzenden Republik Moldau über die Lage der Kriegsflüchtlinge in dem Land informieren. Sie wolle sich ein direktes Bild machen, um zu klären, wie Deutschland Moldau in dieser Ausnahmesituation noch umfassender unterstützen könne, hatte die Grünen-Politikerin vor dem Abflug zu ihrer mehrtägigen Reise auf den Westbalkan und nach Moldau gesagt. «Wir werden nicht zulassen, dass die von Russland verursachten Schockwellen auf weitere Länder in Europa überschwappen», betonte Baerbock. Moldau könne sich auf die deutsche und europäische Solidarität verlassen.

Hoffenheim will Bayern ärgern - Corona überschattet Spieltag

BERLIN: Im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga hofft die TSG 1899 Hoffenheim gegen den FC Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf eine Überraschung. Gegen den Spitzenreiter kann der Vierte aus Hoffenheim mit der Unterstützung von 22.000 Fans rechnen. Besonders richtet sich der Fokus aber auf das Krisenduell zwischen Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC (18.30 Uhr). Der Job von Herthas Coach Tayfun Korkut scheint aktuell gefährdeter als der von Gladbachs Adi Hütter, der ohnehin in Corona-Isolation ist.

Neuer Skiflug-Weltmeister gesucht - Biathleten mit Massenstartrennen

VIKERSUND: Bei der Skiflug-WM im norwegischen Vikersund wird ein neuer Champion gesucht. Titelverteidiger Karl Geiger ist nach einem schlechten ersten Tag und Rang 13 kein Kandidat mehr für Gold. In Führung liegt der Norweger Marius Lindvik, der am ersten Tag eine spektakuläre Flugshow bot. Am Samstag (16.30 Uhr/ARD) finden die Durchgänge drei und vier statt. Beim Biathlon-Weltcup in Otepää in Estland stehen die Massenstartrennen bei Frauen und Männer auf dem Programm. Bei den Alpinen geht es für die Frauen im schwedischen Are im Slalom und für die Männer im slowenischen Kranjska Gora im Riesenslalom um Weltcup-Punkte.