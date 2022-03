Das bringt der Samstag

Dritte Verhandlungsrunde zwischen Russland und der Ukraine erwartet

KIEW/MOSKAU: Russland und die Ukraine wollen sich an diesem Wochenende voraussichtlich zu einer dritten Verhandlungsrunde über eine Waffenruhe treffen. Die Gespräche würden vermutlich erneut in Belarus stattfinden, weil Moskau andere Vermittlerstaaten ablehne, erklärte die ukrainische Seite am Freitag. Ein genauer Termin wurde zunächst nicht genannt. Die russischen Truppen setzten unterdessen ihren Vormarsch auf Großstädte in der Ukraine fort.

Friedensdemonstrationen in Hamburg und Düsseldorf am Samstag

HAMBURG: In Hamburg und vielen anderen deutschen Städten soll an diesem Samstag erneut ein Zeichen gegen den Krieg und für Solidarität mit der Ukraine gesetzt werden. Unterstützt von zahlreichen Jugendorganisationen, Parteien, Gewerkschaften und zivilgesellschaftlichen Organisationen hat die Ukrainische Diaspora am Mittag (12.00 Uhr) zu einer Großdemonstration in der Hamburger Innenstadt aufgerufen. Der Polizei zufolge wird mit rund 50.000 Teilnehmern gerechnet.

Chinas Volkskongress beginnt Jahrestagung - Wachstumsziel erwartet

PEKING: Chinas Volkskongress beginnt an diesem Samstag seine diesjährige Plenarsitzung. Zum Auftakt der siebentägigen Tagung legt Ministerpräsident Li Keqiang seinen Rechenschaftsbericht vor. Vor den knapp 3000 Delegierten in der Großen Halle des Volkes in Peking wird die Regierung auch die wirtschaftspolitischen Ziele der zweitgrößten Volkswirtschaft für dieses Jahr darlegen.

CDU-Bundesvorstand beendet Klausurtagung

ST. INGBERT: Der CDU-Bundesvorstand beendet am Samstag eine zweitägige Klausurtagung im saarländischen St. Ingbert. Zu den Ergebnissen der Beratungen über den Krieg in der Ukraine und die Arbeit an einem neuen CDU-Parteiprogramm will sich der Parteivorsitzende Friedrich Merz vor der Presse (13.30 Uhr) äußern.

Ende praktisch aller Corona-Beschränkungen in Österreich

WIEN: In Österreich fallen am Samstag fast alle Corona-Beschränkungen. Es gibt keine Zugangsbeschränkungen, keine Obergrenze bei Veranstaltungen und keine Sperrstunde mehr. Damit kann auch in der Nachtgastronomie wieder gefeiert werden. Allein die Hauptstadt Wien will sich nicht auf alle Öffnungsschritte einlassen und hält zunächst an der 2G-Regel in der Gastronomie und einer fast überall geltenden FFP2-Maskenpflicht fest.

«Baltic Lights» auf Usedom - Start mit Promi-Schlittenhunderennen

HERINGSDORF: Wolfgang Lippert, Simone Thomalla, Bettina Zimmermann und weitere Prominente haben sich für Samstag auf der Insel Usedom angekündigt: Nach einer zweijährigen Corona-Pause starten sie beim Schlittenhunderennen «Baltic Lights». Die ersten Rennen beginnen nach Angaben des Veranstalters um 11.00 Uhr. Gemeinsam mit 300 Huskys sammeln die Prominenten Spenden für die Welthungerhilfe.

FC Bayern erwartet Leverkusen - Freiburg bei Tabellennachbar Leipzig

BERLIN: Spitzenreiter FC Bayern empfängt an diesem Samstag (15.30/Sky) am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga den Tabellendritten Bayer Leverkusen in München. Mit einem Sieg könnte der Rekordmeister seine Tabellenführung weiter ausbauen. Am Samstagnachmittag (15.30/Sky) treffen zudem die Pokal-Halbfinalisten RB Leipzig und der SC Freiburg aufeinander - auf Platz vier und fünf der Tabelle gehen beide mit jeweils 40 Punkten in die Partie.

Biathlon-Sprints in Finnland - Nordische Wettbewerbe am Holmenkollen

KONTIOLAHTI/OSLO: Nach zwei vierten Plätzen in den Staffeln wollen die deutschen Biathleten in den Sprints die nächste Chance auf Podestplätze nutzen. Im finnischen Kontiolahti zählen die Frauen um Denise Herrmann und die Männer um Benedikt Doll aber nur zu den Außenseitern. Einige Wettbewerbe der nordischen Skisportler finden am Holmenkollen in Oslo statt.