Das bringt der Samstag

Novavax-Impfungen beginnen am Samstag in ersten Bundesländern

BERLIN: In mindestens drei Bundesländern können sich Menschen ab Samstag mit dem neuen Corona-Impfstoff von Novavax immunisieren lassen: in Hamburg, Schleswig-Holstein und im Saarland. Angeboten werden soll das Mittel in Impfzentren vorrangig Beschäftigten im Gesundheitswesen. In der Branche greift ab dem 15. März eine einrichtungsbezogene Impflicht.

Esch eröffnet Kulturhauptstadtjahr 2022

ESCH/ALZETTE: Luxemburgs zweitgrößte Stadt Esch eröffnet an diesem Samstag (17.30 Uhr) ihr Programm als Europäische Kulturhauptstadt 2022. Zu dem Open-Air-Spektakel «Remix Opening» werden rund 25.000 Gäste erwartet. Geplant ist eine Feier im Zentrum von Esch und im Universitätsviertel Esch-Belval - mit Live-Musik, DJs, Tanz, Lichtinstallationen, Performances und Projektionen.

FC Bayern will Revanche in Frankfurt - Dortmund erst am Sonntag dran

BERLIN: Spitzenreiter FC Bayern München ist am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga an diesem Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt gefordert. Der deutsche Rekordmeister sinnt im Spiel beim Tabellenzehnten auf Revanche für die 1:2-Niederlage im Hinspiel in München. Die Bayern haben derzeit sechs Punkte Vorsprung vor Borussia Dortmund. Der Tabellenzweite spielte nach dem Europa-League-Aus erst am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg.

Straßer peilt Slalom-Podest in Garmisch an - Skispringer gefordert

GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Wenige Tage nach Team-Silber bei den Olympischen Winterspielen steht für die deutschen Skirennfahrer um Linus Straßer am Samstag der Heim-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen an. In Crans Montana will Kira Weidle nach ihrem bitteren vierten Platz von China aufs Abfahrtspodium fahren. Deutschlands Skispringer zählen in Lahti im Teamwettbewerb zu den Favoriten. Nach Bronze in China soll für die Riege um Markus Eisenbichler nun der Sieg her. An gleicher Stelle hoffen die Kombinierer mit Olympiasieger Vinzenz Geiger auf einen erfolgreichen Schlussspurt im Weltcup.

Deutsche Hallenmeistertitel in der Leichtathletik werden vergeben

LEIPZIG: Schon zum zehnten Mal ist Leipzig an diesem Wochenende Schauplatz der deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in der Halle. Obwohl in drei Wochen noch die Weltmeisterschaften in Belgrad folgen, beenden einige deutsche Stars schon nach den nationalen Titelkämpfen ihre Hallensaison.