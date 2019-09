Von: Redaktion DER FARANG | 07.09.19

Kanzlerin setzt China-Besuch fort - Visite in der Provinz

BERLIN (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel setzt am Samstag ihren China-Besuch in der Provinzmetropole Wuhan fort.



Unter dem Eindruck der anhaltenden Proteste in Hongkong für Demokratie und Autonomie spricht Merkel an der Huazhong-Universität mit Studierenden. Ferner wird sie ein Autozuliefer-Unternehmen mit deutscher Beteiligung besuchen. Am späten Abend reist sie nach Berlin zurück. Es ist Merkels zwölfter China-Besuch. Mit der Provinz Hubei hat sie dann alle Provinzen Chinas besucht.

Iran gibt Details zur weiteren Abkehr vom Atomabkommen bekannt

TEHERAN (dpa) - Die iranische Atomorganisation (AEOI) will am Samstag die Details zur dritten Stufe der Abkehr vom Wiener Atomabkommen von 2015 bekanntgeben.



Nach Angaben von Präsident Hassan Ruhani vom Freitag soll die AEOI ohne Einschränkung alles in Angriff nehmen, was für den Ausbau der nationalen Atomtechnologie und für die Forschung notwendig ist. Die Details dazu soll der Sprecher der Atomenergieorganisation, Behrus Kamlwandi, am Samstag in einer Pressekonferenz verkünden.

Kandidaten für SPD-Bundesvorsitz stellen sich im Osten vor

BERNBURG (dpa) - Die SPD setzt ihre Vorstellungstour der Kandidaten für den Bundesvorsitz an der ersten Station in Ostdeutschland fort.



Am Samstag (10.00 Uhr) werden die sieben Duos und ein Einzelbewerber in Bernburg erwartet. Es ist nach Saarbrücken und Hannover die dritte von 23 geplanten Regionalkonferenzen. Drei Stunden Zeit haben die Bewerber, um sich und ihre Positionen deutlich zu machen. Es gibt eine Vorstellungsrunde, eine Gesprächsrunde mit Moderator und die Möglichkeit für Fragen aus dem Publikum.

Gremien von CDU und Grünen in Sachsen entscheiden über Sondierung

DRESDEN/RIESA (dpa) - Parteigremien der Union und der Grünen entscheiden am Samstag (10.00 und 11.00 Uhr) in Riesa und Dresden über die Sondierungen für Koalitionsgespräche zur Bildung einer Regierung.



Die SPD hatte das bereits am Tag nach der Wahl gemacht und will damit die Chancen für eine schwarz-rot-grüne Kenia-Koalition ausloten. Dieses Bündnis, dass es bisher deutschlandweit nur in Sachsen-Anhalt gibt, ist die wahrscheinlichste Koalition im Freistaat.

CSU-Vorstand beendet Klausur und will Klimakonzept beschließen

FELDAFING (dpa) - Der CSU-Vorstand beendet am Samstag seine zweitägige Klausur.



Zum Abschluss des Treffens am Starnberger See soll unter anderem die neue «Klimastrategie» beschlossen werden, mit der die CSU in die entscheidende Phase der Koalitionsberatungen über ein großes Klimaschutz-Paket gehen will. Kerngedanke ist, Anreize für mehr Klimaschutz zu setzen, anstatt beispielsweise eine CO2-Steuer einzuführen.

Feier in Stuttgart zum 100. Geburtstag der Waldorfschulen

STUTTGART (dpa) - Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) feiert am Samstag (10.00 Uhr) bei einem Festakt in Stuttgart den runden Geburtstag der Waldorfschulen.



Die Freie Waldorfschule auf der Uhlandshöhe ist mit 100 Jahren die älteste weltweit. Sie wurde anfangs vom Österreicher Rudolf Steiner (1861-1925) geleitet. Steiners Lehre steht für die Orientierung des Menschen auf seine eigenen Stärken. Kretschmann, früher selbst Gymnasiallehrer, steht auf der Rednerliste.

Spannung vor der Preisvergabe beim Filmfest Venedig

VENEDIG (dpa) - Bei den Internationalen Filmfestspielen Venedig werden am Samstagabend (ab 19.00 Uhr) die Hauptpreise vergeben.



Die höchste Auszeichnung ist der Goldene Löwe für den besten Film. Darüber hinaus gibt es Ehrungen für die beste Regie und die besten Schauspieler. Im Wettbewerb hatten in den vergangenen Tagen 21 Beiträge um die Preise konkurriert. Ein klarer Favorit für den Goldenen Löwen sticht dabei nicht hervor, vielmehr gibt es mehrere Anwärter.

Endspurt für Eröffnung des Bauhaus Museums Dessau

DESSAU-ROßLAU (dpa) - Am Bauhaus Museum Dessau laufen die letzten Vorbereitungen für die Eröffnung.



Einen Tag vorher können sich Journalisten am Samstag (13.00 Uhr) ein Bild vom Innern des Neubaus und der Ausstellung machen. Am Sonntag (11.00 Uhr) wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Eröffnung des Neubaus erwartet, wie die Stiftung Bauhaus Dessau mitteilte.

Basketballer in Platzierungsrunde gegen Senegal - Hoffen auf Olympia

SHANGHAI (dpa) - Die deutschen Basketballer wollen bei der WM in China den nächsten Schritt zu einem Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio machen.



Das Team um Dennis Schröder trifft im ersten Spiel der Platzierungsrunde um die Ränge 17 bis 32 am Samstag (14.00 Uhr/Magentasport) in Shanghai auf den bislang erfolglosen Senegal. Mit nur einem Sieg aus drei Partien hatte die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds die Zwischenrunde verpasst.

Jagd auf Pole Position in Monza: Ferrari hofft auf Leclerc und Vettel

MONZA (dpa) - Der Kampf um die Pole Position für das Formel-1-Heimrennen von Ferrari verspricht am Samstag (15.00 Uhr) Hochspannung.



Im Training am Freitag gelang Charles Leclerc im Wagen der Scuderia die Bestzeit knapp vor Lewis Hamilton im Mercedes. Der Brite holte bereits sechs Mal Startplatz eins auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in Monza, fünfmal konnte der fünfmalige Champion das Rennen im Königlichen Park auch gewinnen.

Serena Williams will bei US Open 24. Grand-Slam-Titel gewinnen

NEW YORK (dpa) - Die amerikanische Tennisspielerin Serena Williams strebt bei den US Open am Samstag nach ihrem 24. Grand-Slam-Titel.



Im Finale trifft die 37-Jährige ab 22.00 Uhr deutscher Zeit auf die erst 19 Jahre alte Kanadierin Bianca Andreescu. Gelingt Williams in New York der Turniersieg, stellt sie den Rekord der Australierin Margaret Court ein, die zwischen 1960 und 1973 ebenfalls 24 Grand-Slam-Titel holte.