Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 19.02.22 | Überblick

Münchner Sicherheitskonferenz erwartet Kanzler Scholz

MÜNCHEN: Am zweiten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz werden an diesem Samstag Reden von Bundeskanzler Olaf Scholz, US-Vizepräsidentin Kamala Harris und Großbritanniens Premierminister Boris Johnson erwartet. Außerdem wollen sich am Rande des weltweit wichtigsten Expertentreffen zur Sicherheitspolitik die Außenminister der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte über das weitere Vorgehen im Konflikt mit Russland abstimmen. Deutschland hat den Vorsitz in dieser Gruppe der Sieben (G7), der außerdem die USA, Großbritannien, Frankreich, Italien, Kanada und Japan angehören.

CDU und SPD in NRW rüsten sich personell für Landtagswahl

DÜSSELDORF: Knapp drei Monate vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen stellen CDU und SPD am Samstag ihr Spitzenpersonal für den Wahlkampf auf. Die CDU will Ministerpräsident und Landesparteichef Hendrik Wüst (46) bei einem Delegiertentreffen (10.00 Uhr) in der Essener Grugahalle offiziell zum Spitzenkandidaten küren. Die SPD will bei einem digitalen Parteitag und Delegiertentreffen (10.00 Uhr) ihren Parteivorsitzenden und Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty (53) an die Spitze der Landesliste setzen. Die Landtagswahl ist am 15. Mai.

Gedenken zum zweiten Jahrestag des Anschlags von Hanau

HANAU: Zwei Jahre nach dem rassistischen Anschlag mit neun Toten in Hanau wird am Samstag in zahlreichen Städten der Opfer gedacht. Zu einer zentralen Gedenkstunde (11.00 Uhr) auf dem Hanauer Hauptfriedhof werden Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) erwartet. Neben Hinterbliebenen sind auch Vertreter von Religionsgemeinschaften unter den rund 100 geladenen Gästen. Ein 43-jähriger Deutscher hatte am 19. Februar 2020 in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven ermordet. Danach tötete der psychisch kranke Rechtsextremist seine Mutter und nahm sich selbst das Leben.

Elf Frauen wollen «Miss Germany» werden

RUST: Elf Kandidatinnen treten am Samstagabend im Finale um den Titel «Miss Germany» an. Über das Live-Streaming-Videoportal Twitch können alle Interessierten die Kür im Europa-Park in Rust nördlich von Freiburg verfolgen. Dort geht das Finale der «Miss»-Wahl zum 20. Mal über die Bühne. Das Motto lautet «The Female Celebration», gefeiert wird weiblich. In der Jury sitzen sollen unter anderem die TV-Moderatorinnen Frauke Ludowig und Laura Wontorra sowie die Schauspieler Hardy Krüger jr. und Uwe Ochsenknecht.

Deutsche Gold-Chance im Bob - Pechstein im Massenstart dabei

PEKING: Am vorletzten Tag der Olympischen Winterspiele in China dürfte dem deutschen Team die Goldmedaille im Zweierbob bei den Frauen kaum noch zu nehmen sein. Laura Nolte führt vor den beiden Läufen an diesem Samstag klar vor Mariama Jamanka. Der entscheidende vierte Lauf beginnt um 14.30 Uhr. Im Eisschnelllauf tritt Claudia Pechstein drei Tage vor ihrem 50. Geburtstag im Massenstart an. Dort ermitteln auch die Männer den Olympiasieger. Daneben gibt es noch fünf weitere Entscheidungen: bei den Herren noch über 50 Kilometer im Skilanglauf, im Curling und in der Halfpipe im Ski Freestyle. Im Eiskunstlauf geht es zum Abschluss um die Medaillen im Paarlauf, im alpinen Skisport steht der Team-Wettbewerb (3.00 Uhr) auf dem Programm.

Bayern-Bezwinger Bochum tritt in Stuttgart an - Augsburg vs. Freiburg

BERLIN: Der Fokus des 23. Spieltages in der Fußball-Bundesliga liegt am Samstag auf dem Tabellenkeller. Der VfB Stuttgart kann mit einem Sieg gegen den VfL Bochum (15.30 Uhr/Sky) näher an den auf dem Relegationsrang rangierenden FC Augsburg heranrücken, wenn diese zeitgleich im Duell mit dem SC Freiburg Punkte liegen lassen. Der Aufsteiger aus Bochum wird es den Schwaben nach dem überraschenden 4:2-Erfolg über Rekordmeister FC Bayern München am vergangenen Spieltag aber nicht leicht machen. Stuttgart dürfte die Statistik Mut machen, dass die letzten acht Teams, die gegen Bayern einen Dreier holten, im anschließenden Spiel nicht gewinnen konnten.

Alba Berlin will ersten Schritt zum Rekord-Pokalsieg machen

BERLIN: In eigener Halle kann Alba Berlin am Samstag den ersten Schritt auf dem Weg zum Rekord-Pokalsieg machen. Der deutsche Meister trifft beim Top Four der Basketball-Bundesliga im zweiten Halbfinale um 19.30 Uhr (Magentasport) auf die Niners Chemnitz. Zuvor ermitteln ab 16.00 Uhr die Basketball Löwen Braunschweig und die Hakro Merlins Crailsheim den ersten Finalisten. Das Endspiel findet am Sonntag um 15.00 Uhr statt. Alba hat den Pokal bislang wie Bayer Leverkusen zehnmal gewonnen, zuletzt vor zwei Jahren im Finale gegen die EWE Baskets Oldenburg.