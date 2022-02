Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 12.02.22 | Überblick

Friedensprozess, Klima, Waffenexporte: Baerbock reist nach Ägypten

AMMAN: Außenministerin Annalena Baerbock will auf der letzten Station ihrer Nahostreise am Samstag mit ihrem ägyptischen Kollegen Samih Schukri unter anderem über den Friedensprozess in Nahost sprechen. Weiterhin dürfte es bei dem Treffen auch um den Klimaschutz gehen. Ägypten wird im kommenden November die diesjährige Weltklimakonferenz ausrichten. Als weiteres Thema könnte die Zurückhaltung der neuen Bundesregierung bei Waffenlieferungen auf der Agenda stehen.

Berlinale erwartet Stars - Andreas Dresen stellt neuen Film vor

BERLIN: Der Regisseur Andreas Dresen («Gundermann») stellt am Samstag bei der Berlinale seinen neuen Film vor. Er erzählt die Geschichte des Guantánamo-Häftlings Murat Kurnaz - und zwar aus der Perspektive der Mutter. «Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush» ist der erste deutsche Beitrag im Wettbewerb um die Bären-Trophäen.

Skeleton als größte deutsche Medaillenhoffnung zum Wochenendstart

PEKING: Das deutsche Olympia-Team startet mit einigen Medaillenhoffnungen in das mittlere Wochenende der Winterspiele in China. Vor allem im Skeleton sind an diesem Samstag weitere Podestplätze in greifbarer Nähe. Hannah Neise ist Zweite nach zwei Läufen, Tina Herrmann belegt Rang drei. Die Entscheidung fällt im vierten Lauf (14.55 Uhr).

Bayern wollen ohne Neuer vorlegen - Hertha in Fürth gefordert

BERLIN: Spitzenreiter FC Bayern München will im Spiel 1 ohne Stammkeeper Manuel Neuer vorlegen und den Abstand auf Verfolger Borussia Dortmund zunächst auf zwölf Punkte vergrößern. Dafür ist am Samstag (15.30 Uhr/Sky) am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga ein Sieg beim Aufsteiger VfL Bochum Pflicht. Der BVB spielt erst am Sonntag beim heimstarken 1. FC Union Berlin. Die gute Nachricht für die Fans: Es dürfen wieder mehr Zuschauer in die Stadien.