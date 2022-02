Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.02.22 | Überblick

Synodaler Weg beendet dritte Vollversammlung - Sexualmoral als Thema

FRANKFURT/MAIN: Mit Diskussionen unter anderem über eine Neubewertung von Homosexualität und Sexualmoral geht an diesem Samstag (9.00 Uhr) die Synodalversammlung der deutschen katholischen Kirche in Frankfurt zu Ende. Die Versammlung ist das zentrale Gremium des Reformprozesses. Auf dem dreitägigen Treffen gab es in den vergangenen Tagen erstmals verbindliche Beschlüsse. In den während der Versammlung diskutierten Texten ging es unter anderem um ein Ende des Pflichtzölibats, also der Ehelosigkeit katholischer Priester, sowie um mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Kirche. Alle Ämter in der Kirche sollten auch Frauen offen stehen, hieß es in einem Text, der in erster Lesung vorgestellt wurde.

Erste Medaillen-Entscheidungen bei Olympia in Peking

PEKING: Bei den Olympischen Winterspielen in Peking werden am Samstag die ersten Medaillen vergeben. Gute Chancen auf Edelmetall für das deutsche Team hat Skispringerin Katharina Althaus beim Wettbewerb von der Normalschanze (11.45 Uhr). Die deutschen Biathleten treten zum Auftakt in der Mixedstaffel (10.00 Uhr) mit Vanessa Voigt, Denise Herrmann, Benedikt Doll und Philipp Nawrath an. Fahnenträgerin Claudia Pechstein rechnet sich hingegen bei ihrer achten Olympia-Teilnahme im Eisschnelllauf-Wettbewerb über 3000 Meter keine Chancen auf einen Medaillenplatz aus. Zudem fallen Entscheidungen im Skiathlon der Damen, auf der Buckelpiste im Ski-Freestyle und im Shorttrack-Mixed.

Museum Folkwang: Steinmeier beim Festakt zum 100-jährigen Bestehen

ESSEN: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sind am Samstagabend (19.30 Uhr) Ehrengäste beim Festakt zum 100-jährigen Bestehen des Museums Folkwang in der Essener Philharmonie. Zuvor werden sich die beiden Politiker bei einem Rundgang im nahe gelegenen Museum gemeinsam die Jubiläumsausstellung mit dem Titel «Renoir, Monet, Gauguin - Bilder einer fließenden Welt» anschauen.

Bayern gegen Leipzig - Gladbach nach Eberl-Rücktritt im Fokus

BERLIN: Meister FC Bayern München will nach der kurzen Länderspielpause mit einem Heimsieg am Samstag gegen RB Leipzig (18.30 Uhr/Sky) die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga weiter festigen. Der 1. FC Union Berlin hofft mit einem Erfolg beim FC Augsburg (15.30 Uhr/Sky) auf weitere Punkte für einen Europapokalplatz. Das gilt auch für den SC Freiburg beim 1. FC Köln (15.30 Uhr/Sky), der auf den mit dem Coronavirus infizierten Cheftrainer Steffen Baumgart verzichten muss.