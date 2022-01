Das bringt der Samstag

Grüne wählen neue Parteispitze

BERLIN: Die Grünen wählen am Samstag auf einem Parteitag eine neue Parteispitze. Aussichtsreichste Kandidaten für die Doppelspitze sind die Bundestagsabgeordneten Omid Nouripour und Ricarda Lang. Lang kann sich wegen einer Corona-Infektion nur digital zuschalten. Mehrere Hundert Delegierte nehmen online an dem Parteitag teil. Im Berliner Velodrom findet sich ein kleinerer Kreis an Spitzenpolitikern der Partei zusammen.

250 Jecken feiern Karneval in Kölner Hotel

KÖLN: In einem Kölner Hotel wollen am Samstagabend (18.00 Uhr) bis zu 250 Jecken Karneval feiern. Bei der Veranstaltung gelte die 2G-plus-Reglung, die Besucher hätten feste Plätze an Tischen und würden mit Essen bewirtet, sagte ein Sprecher des Kostümhändlers Deiters. Alle Vorgaben der Corona-Schutzverordnung würden eingehalten. «Karneval feiern ist erlaubt, man muss nur wissen wie.»

Barty und Collins bestreiten Finale der Australian Open

MELBOURNE: Ashleigh Barty kann sich am Samstag (9.30 Uhr deutscher Zeit/Eurosport) im Finale der Australian Open zur ersten australischen Siegerin seit 44 Jahren küren. Im Endspiel in Melbourne bekommt es die Nummer eins der Tennis-Welt mit der amerikanischen Außenseiterin Danielle Collins zu tun. Zuvor letzte australische Gewinnerin im Damen-Einzel war Chris O'Neil 1978. Für Barty geht es um ihren dritten Grand-Slam-Titel nach ihrem French-Open-Triumph 2019 und dem Wimbledon-Sieg im vergangenen Jahr.

Skispringer, Alpine und Kombinierer vor Olympia nochmals im Einsatz

WILLINGEN: Für die deutschen Skispringerinnen und Skispringer steht der vorletzte Einzelwettkampf vor den Olympischen Winterspielen auf dem Programm. In Willingen wollen Karl Geiger und Markus Eisenbichler wieder um das Podest mitspringen. Für Geiger geht es neben dem Formcheck eine Woche vor dem Olympia-Start auch darum, die Führung im Gesamtweltcup zu verteidigen. Der erste Verfolger des Oberstdorfers ist der Japaner Ryoyu Kobayashi. Bei den Frauen ruhen die größten Hoffnungen auf Katharina Althaus, die im Gesamtklassement auf Rang zwei liegt. Kurz vor Olympia sind auch die Kombinierer in Seefeld und die Alpinen in Garmisch-Partenkirchen gefordert.