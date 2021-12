Das bringt der Samstag

Deutschland übernimmt G7-Vorsitz - Klimaschutz ein Hauptthema

BERLIN: Deutschland übernimmt am Samstag für ein Jahr den Vorsitz in der G7, der Staatengruppe führender demokratischer Wirtschaftsmächte. Höhepunkt soll ein Gipfeltreffen unter Leitung von Bundeskanzler Olaf Scholz vom 26. bis 28. Juni auf Schloss Elmau in den bayerischen Alpen sein. Thematisch im Mittelpunkt stehen der Klimaschutz, die Pandemiebekämpfung sowie die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit und der Demokratien weltweit.

Frankreich übernimmt EU-Ratspräsidentschaft

BRÜSSEL/PARIS: Frankreich übernimmt mit dem neuen Jahr in der Europäischen Union den Vorsitz des Ministerrats. Unter dem Motto «Aufschwung, Stärke, Zugehörigkeit» soll die Gemeinschaft aus 27 Staaten auf Wachstumskurs gebracht werden. Präsident Emmanuel Macron sagte, ein neues Wachstumsmodell müsse nach der Corona-Krise Innovationen und das Schaffen von Arbeitsplätzen vorantreiben, Europas Wettbewerbsfähigkeit sichern und im Einklang mit Klimaschutzzielen stehen.

Italien, Malta und Kanada ab Samstag Corona-Hochrisikogebiete

BERLIN: Die Urlaubsländer Italien und Malta gelten wegen ihrer hohen Corona-Infektionszahlen von Samstag an als Hochrisikogebiete. Auch Kanada und San Marino sind von der Bundesregierung nun so eingestuft. Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien.

Südafrika verabschiedet sich von Nobelpreisträger Tutu

KAPSTADT: Südafrika verabschiedet sich an diesem Samstag von Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu. In der St.-Georgs-Kathedrale von Kapstadt findet die Trauerfeier (9.00 Uhr MEZ) für den am Sonntag verstorbenen anglikanischen Erzbischof statt. Die Feier wird live im Staatsfernsehen übertragen. Tutus Asche wird später in einem Mausoleum innerhalb der Kathedrale beigesetzt. Der prominenteste Geistliche des Landes war am Sonntag im Alter von 90 Jahren gestorben.

Wiener Neujahrskonzert 2022 vor reduziertem Publikum und ohne Kanzler

WIEN: Das Wiener Neujahrskonzert findet am Samstag (11.15 Uhr) aus Sorge vor der Omikron-Variante des Coronavirus mit deutlich verringerter Zuschauerzahl statt. Trotzdem zeigten sich Dirigent Daniel Barenboim und die Wiener Philharmoniker im Vorfeld zufrieden, dass nicht wie 2021 vor leeren Rängen gespielt werden muss. Österreichs neuer Kanzler Karl Nehammer sagte kurzfristig seine Teilnahme ab. «In einer pandemisch schwierigen Situation, die uns allen viel abverlangt, würde ich einen Besuch für das falsche Signal halten», schrieb der Regierungschef auf Facebook. Das Konzert wird jährlich in mehr als 90 Ländern verfolgt.

Traditionelles Neujahrsspringen: Zwei Deutsche zählen zu Favoriten

GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Beim traditionellen Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen gehören gleich zwei deutsche Skispringer zu den Anwärtern auf den Sieg. Der Gesamtweltcup-Führende Karl Geiger zeigt sich schon den gesamten Winter in starker Verfassung und ist in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee der größte deutsche Hoffnungsträger. Der Oberstdorfer liegt umgerechnet nur rund 3,4 Meter hinter dem japanischen Spitzenreiter Ryoyu Kobayashi.

Winter-Transferperiode in der Fußball-Bundesliga beginnt

BERLIN: Am Neujahrstag beginnt in der Fußball-Bundesliga die Winter-Transferperiode. Ab diesem Samstag können die Vereine bis zum 31. Januar offiziell neue Spieler verpflichten, dann endet das Transferfenster in Deutschland. Wechsel beispielsweise nach Russland oder China können sogar bis Ende Februar vollzogen werden. In England beginnt die Transferperiode ebenfalls am Samstag, in anderen Top-Ligen wie Italien und Spanien dagegen erst am kommenden Montag.

Viertelfinale bei Darts-WM steigt - Weltmeister Price gegen Smith

LONDON: Bei der Darts-Weltmeisterschaft in London steht an Neujahr das Viertelfinale auf dem Programm. Am Samstag (13.30 Uhr und 20.30 Uhr/Sport1 und DAZN) werden in vier Partien die Halbfinalisten ausgespielt. Höhepunkt des Tages dürfte das Duell des walisischen Weltmeisters Gerwyn Price mit dem Engländer Michael Smith sein. Unter den verbleibenden acht Spielern sind ausschließlich Briten vertreten. Alle Niederländer sind bereits ausgeschieden, zwei davon nach positiven Corona-Tests. Nach dem Viertelfinale stehen am Sonntag die Halbfinals an. Der Weltmeister soll dann am Montagabend im Alexandra Palace ermittelt werden.