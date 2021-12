Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 25.12.21 | Überblick

Papst spendet Segen «Urbi et Orbi»

ROM: Papst Franziskus will an diesem Samstag zum ersten Weihnachtsfeiertag seinen traditionellen Segen «Urbi et Orbi» (Der Stadt und dem Erdkreis) spenden. Von der Loggia des Petersdoms will er außerdem den Gläubigen seine Weihnachtsbotschaft verkünden, wie der Heilige Stuhl mitteilte. Mit dem Segen erlässt der Papst ihnen die Strafen für ihre Sünden. In der Regel wird er an Ostern und Weihnachten gespendet - und wenn ein Papst neu gewählt wurde.

«James Webb»-Teleskop soll in den Weltraum starten

WASHINGTON: Nach jahrzehntelanger Planung, Kostenexplosionen und mehrerer Startverschiebungen soll das bislang größte und leistungsfähigste Teleskop der Raumfahrtgeschichte am Samstag (13.20 Uhr deutscher Zeit) ins Weltall aufbrechen. Das «James Webb Space Telescope» - eine rund zehn Milliarden Dollar teure Kooperation der Weltraumagenturen der USA, Kanadas und Europas - soll an Bord einer «Ariane»-Trägerrakete vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana starten.