Von: Redaktion DER FARANG | 31.08.19

Letzte Wahlkampfveranstaltungen vor Landtagswahlen

POTSDAM/GÖRLITZ (dpa) - Einen Tag vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen stehen für einige Parteien am Samstag die letzten Wahlkampfveranstaltungen an.



Jüngste Umfragen deuten auf knappe Entscheidungen in beiden Bundesländern hin.

Landesweite Proteste gegen Zwangspause im britischen Parlament

LONDON (dpa) - Hunderttausende Menschen werden nach Angaben der Organisatoren am Samstag bei landesweiten Demonstrationen gegen die Zwangspause des britischen Parlaments erwartet.



Aufgerufen zu dem Protest hat die Anti-Brexit-Initiative «Another Europe Is Possible». Die größte Demo wird vor dem Regierungssitz Downing Street im Londoner Stadtzentrum erwartet.

Erneut Proteste in Moskau für freie Wahlen geplant

MOSKAU (dpa) - Eine Woche vor der Kommunalwahl in der russischen Hauptstadt Moskau will die Opposition am Samstag (13.00 Uhr MESZ) erneut demonstrieren.



Die Proteste für freie Wahlen sind von den Behörden nicht genehmigt worden. Es wird deshalb mit neuen Festnahmen gerechnet.

Merkel erhält Ehrendoktorwürde der Leipziger Handelshochschule

LEIPZIG (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel erhält am Samstag die Ehrendoktorwürde der Leipziger Handelshochschule.



Die CDU-Politikerin werde für ihre Art der politischen Führung ausgezeichnet, teilte die Hochschule vorab mit.

Kramp-Karrenbauer und von der Leyen reden bei CDU-Landesparteitag

CELLE (dpa) - Niedersachsens CDU erwartet prominente Gäste bei ihrem Landesparteitag am Samstag (9.30 Uhr) in Celle.



Neben CDU-Chefin und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer soll auch die gewählte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Rede halten. Im Mittelpunkt des Parteitags stehen die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit sowie die Zukunft der Mobilität und der Arbeit.

Waffenruhe in syrischer Rebellenprovinz Idlib soll in Kraft treten

DAMASKUS (dpa) - In Syriens letztem großen Rebellengebiet um die Stadt Idlib soll am Samstagmorgen erneut eine Waffenruhe in Kraft treten.



Die Rebellen vermuten allerdings, dass die syrische Armee die Feuerpause nutzen könnte, um Verstärkungen an die Front zu bringen.

DFB-Frauen starten gegen Montenegro in EM-Qualifikation

KASSEL (dpa) - Mit einem Heimspiel gegen Außenseiter Montenegro startet die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft in die Qualifikation für die Europameisterschaft 2021 in England.



«Wir freuen uns auf eine tolle Kulisse, mit der wir am Ende hoffentlich feiern können», sagte Spielführerin Alexandra Popp vor der Partie.

Ferrari geht in Belgien als Favorit in Formel-1-Qualifying

SPA-FRANCORCHAMPS (dpa) - Die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Sebastian Vettel gehen am Samstag (15.00 Uhr/RTL und Sky) als Favoriten in die Qualifikation für den Großen Preis von Belgien.



Beide Fahrer zeigten im Training am Freitag in Spa-Francorchamps die besten Leistungen und dürfen für das Rennen am Sonntag auf die Pole Position hoffen.

Basketball-WM in China beginnt - Gastgeber gegen Elfenbeinküste

SHENZHEN (dpa) - Einen Tag vor dem Auftakt des deutschen Teams beginnt am Samstag die Basketball-Weltmeisterschaft in China.



ls erstes Spiel beginnt um 9.30 Uhr (Magentasport) die Partie von Vize-Weltmeister Serbien gegen Angola in Foshan. Die offizielle Eröffnung steigt in Peking, wo Gastgeber China auf die Elfenbeinküste trifft (14.00 Uhr).

Bayern gegen Mainz, Schalke gegen Hertha

BERLIN (dpa) - Torjäger Robert Lewandowski kann seinen großen Wert für den Fußball-Rekordmeister FC Bayern München gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr) erneut unter Beweis stellen.



Von einer ähnlichen Trefferquote kann der FC Schalke 04 derzeit nur träumen: Der einzige bislang noch torlose Erstligist trifft um 15.30 Uhr auf Hertha BSC.

Deutsches Tennis-Trio will bei US Open ins Achtelfinale

NEW YORK (dpa) - Ein deutsches Tennis-Trio kämpft bei den US Open in New York am Samstag um den Einzug ins Achtelfinale.



Bei den Herren trifft Alexander Zverev auf Aljaz Bedene aus Slowenien. Bei den Damen spielt Julia Görges gegen die starke Niederländerin Kiki Bertens, Andrea Petkovic bekommt es mit Elise Mertens aus Belgien zu tun.