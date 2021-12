Das bringt der Samstag

Demonstrationen gegen Corona-Politik in vielen Städten erwartet

HAMBURG/BERLIN: In vielen deutschen Städten sind am Samstag Demonstrationen von Gegnern der Corona-Politik und der Impfungen geplant. Zur absehbar größten werden allein in Hamburg am Nachmittag (16.00 Uhr) rund 8000 Menschen erwartet. Unter dem Motto «Das Maß ist voll. Hände weg von unseren Kindern» wollen sie durch die Innenstadt ziehen, wie die Polizei mitteilte. Nach einer erst am Freitag in Kraft getretenen Verordnung müssen alle Masken tragen. Die linke Szene hat drei Gegenkundgebungen angemeldet, zu denen laut Polizei knapp 1000 Teilnehmer erwartet werden.

Mönchengladbach will in Hoffenheim Wende - BVB bei Hertha zu Gast

BERLIN: Nach vier Niederlagen in Serie mit 17 Gegentoren steht Borussia Mönchengladbach am letzten Hinrundenspieltag der Fußball-Bundesliga vor einer schwierigen Aufgabe. Das auf Rang 13 abgestürzte Team von Trainer Adi Hütter muss am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Tabellenvierten TSG 1899 Hoffenheim antreten und will dort zum Jahresabschluss die Wende einleiten.

Langlauf-Weltcup in Dresden - Biathlon in Frankreich

BERLIN: Die Langläufer wollen beim Heim-Weltcup in Dresden Werbung in eigener Sache machen. Ebenfalls in Sachsen sind die Bob-Teams unterwegs, in Altenberg wird auch Personal für Olympia in Peking ausgewählt. Für die Skispringer steht am Samstag in Engelberg in der Schweiz das Springen auf der Großschanze an. Für den Weltcup-Spitzenreiter Karl Geiger geht es auch darum, sein Gelbes Trikot zu verteidigen und mit zum Start der Vierschanzen-Tournee nach Oberstdorf zu nehmen.