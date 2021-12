Das bringt der Samstag

SPD wählt neue Parteiführung

BERLIN: Die SPD kommt am Samstag (10.00 Uhr) zu einem Parteitag zusammen, um ihre Parteiführung neu zu wählen. Den Delegierten des weitgehend digital stattfindenden Konvents stehen die bisherige Parteichefin Saskia Esken und der bisherige Generalsekretär Lars Klingbeil als Ko-Vorsitzende zur Wahl. Der Bundesvorstand hat zudem den SPD-Vize Kevin Kühnert als Generalsekretär vorgeschlagen. Weil die meisten der rund 600 Delegierten digital zugeschaltet sind, muss das Wahlergebnis im Anschluss per Briefwahl bestätigt werden.

Baerbock nimmt an Treffen der G7-Außenminister in Liverpool teil

LIVERPOOL: Die neue grüne Außenministerin Annalena Baerbock will am Samstag im englischen Liverpool an einem Treffen mit ihren Amtskollegen der führenden westlichen Wirtschaftsnationen teilnehmen. Die Außenminister der G7-Staaten, zu denen neben Deutschland und Großbritannien auch die USA, Frankreich, Kanada, Japan und Italien zählen, wollen unter anderem über den Umgang mit Russland und China sowie die weltweite Verteilung von Corona-Impfstoffen diskutieren.

Europäischer Filmpreis wird in Berlin verliehen

BERLIN: Der Europäische Filmpreis wird am Samstagabend (19.00 Uhr) in Berlin verliehen. Wegen der Pandemie findet die Verleihung erneut ohne großes Publikum statt - stattdessen werden die Entscheidungen in einem Livestream verkündet.

Fußball-Bundesliga: Sechs Spiele am Samstag

BERLIN: Eine Woche nach der Niederlage gegen Tabellenführer FC Bayern muss sich Borussia Dortmund einer unbequemen Aufgabe stellen. Der BVB tritt am Samstagnachmittag beim Reviernachbarn VfL Bochum an. Die Bayern, deren Vorsprung auf Dortmund vier Punkte beträgt, empfangen zeitgleich den FSV Mainz 05. Bei RB Leipzig gibt der neue Trainer Domenico Tedesco sein Debüt gegen Borussia Mönchengladbach, der SC Freiburg spielt im badischen Derby gegen die TSG Hoffenheim, Hertha BSC empfängt in einem Kellerduell Arminia Bielefeld (alle 15.30 Uhr/Sky). Im Topspiel am Abend (18.30 Uhr/Sky) gastiert der VfB Stuttgart beim VfL Wolfsburg.

Skispringen und Rodeln in Sachsen - Biathlon in Tirol

KLINGENTHAL/ALTENBERG: Für die deutschen Skispringer steht das erste Heimspiel des Winters auf dem Programm. In Klingenthal in Sachsen sind vor coronabedingt leeren Rängen sowohl die Männer als auch die Frauen im Einzel gefordert. Ebenfalls in Sachsen gehen die Rodlerinnen und Rodler auf Punktejagd. In Altenberg startet Julia Taubitz als Weltcup-Spitzenreiterin. Beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen startet Johannes Kühn als überraschender Sprint-Sieger im Verfolgungsrennen.

Vorspiel für den Showdown: Wer holt die Pole fürs Formel-1-Finale?

ABU DHABI: Im packenden Titel-Zweikampf der Formel 1 kommt es am Samstag zur K.O.-Ausscheidung um die besten Startplätze. Max Verstappen und Lewis Hamilton fahren ab 14.00 Uhr MEZ/Sky (17.00 Uhr Ortszeit) auf dem Yas Marina Circuit um die beste Ausgangsposition für den Großen Preis von Abu Dhabi. Beide werden punktgleich in das letzte Rennen am Sonntag starten.