Das bringt der Samstag

13.11.21

Parteitage von SPD und Linken im Nordosten stimmen über Koalition ab

WISMAR/GÜSTROW: Sonderparteitage von SPD und Linken in Mecklenburg-Vorpommern kommen am Samstag zusammen, um über den Koalitionsvertrag für die neue rot-rote Landesregierung abzustimmen. Die Sozialdemokraten treffen sich in Wismar (10.00 Uhr), die Linken in Güstrow (9.30 Uhr). Das 77 Seiten umfassende Papier mit 555 Spiegelstrichen war in den vergangenen Wochen unter der Leitung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Linken-Fraktionschefin Simone Oldenburg ausgehandelt worden. Das Ja der beiden Parteitage gilt als Formsache.

Dänische Königin Margrethe II. setzt Besuch in München fort

MÜNCHEN: Die dänische Königin Margrethe II. setzt am Samstag (10.00 Uhr) ihren Besuch in München fort. Sie wird in der Akademie der bildenden Künste München zu Gast sei. Dort sollte sie an der Unterzeichnungszeremonie für ein Pilotprogramm für deutsch-dänische Stipendien im Kulturbereich teilnehmen. Margrethe II. (81) ist auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf einem viertägigen Deutschland-Besuch.

Deutsches Eishockey-Team in Krefeld gegen die Schweiz

KREFELD: Das Eishockey-Nationalteam hofft im Spiel gegen die Schweiz beim Deutschland Cup in Krefeld auf mehr Zuschauer als zum Auftakt gegen Russland. Das 4:3 am Donnerstag hatten nur 1560 Zuschauer gesehen. Für den Samstag (14.30 Uhr) sehe es aber besser aus, teilte der Deutsche Eishockey-Bund am Freitag mit.

Verstappen und Hamilton im Formel-1-Sprintduell

SÃO PAULO: Im WM-Duell zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton legt die Formel 1 einen letzten Sprint in Brasilien ein. Bei dem neuen Format über 24 Runden auf dem Autódromo José Carlos Pace in Interlagos am Samstag (20.30 Uhr/Sky) kann der Sieger die ersten drei Punkte des Grand-Prix-Wochenendes holen. Für den Zweiten gibt es zwei Zähler, der Dritte des Mini-Events ohne verpflichtenden Boxenstopp und mit freier Reifenwahl bekommt noch einen Punkt.