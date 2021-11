Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 06.11.21 | Überblick

Erneut große Klima-Demo in Glasgow - Weltweiter Aktionstag

GLASGOW: Zehntausende Menschen werden an diesem Samstag im schottischen Glasgow (12.00 Uhr MEZ) zu einer weiteren Großdemonstration für mehr Tempo beim Klimaschutz erwartet. Der Protest zur Halbzeit der Weltklimakonferenz COP26 ist Teil eines globalen Aktionstags, der nach Schätzungen der Organisatoren Hunderttausende Menschen in mehr als 200 Städten weltweit auf die Straße bringen wird. Nachmittags (ab 16.00 Uhr MEZ) redet in Glasgow die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg.

Bewerbungsfrist für CDU-Vorsitz beginnt

BERLIN: Von diesem Samstag an können Bewerber für den Posten des CDU-Vorsitzenden nominiert werden. Die Frist läuft bis zum 17. November. Der neue Parteichef soll auf einem Parteitag im Januar in Hannover gewählt werden. Davor werden aber noch die Parteimitglieder zur Nachfolge von Armin Laschet befragt. Als wahrscheinliche Kandidaten gelten der ehemalige Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz und der Außenpolitiker Norbert Röttgen.

Sächsische CDU wählt neuen Vorstand - Söder zu Gast in Dresden

DRESDEN: Die sächsische CDU wählt am Samstag (ab 10.00) in Dresden einen neuen Parteivorstand. Dabei setzt sie auf Kontinuität. Der bisherige Parteichef Michael Kretschmer tritt ebenso wieder an wie seine Stellvertreterin Barbara Klepsch und sein Stellvertreter Christian Hartmann. Lediglich Vize-Chef Thomas Schmidt kandidiert nicht erneut. Als Gäste werden Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und der frühere Thüringer Regierungschef Bernhard Vogel erwartet.

Hamburger SPD will Doppelspitze wählen - Vize Weiland soll aufrücken

HAMBURG: Die Hamburger SPD soll erstmals in ihrer Geschichte von einer Doppelspitze geführt werden. Auf einem Landesparteitag will sich am Samstag neben Landeschefin Melanie Leonhard auch ihr bisheriger Stellvertreter Nils Weiland zur Wahl stellen. Der Landesvorstand hat den Personalvorschlag beschlossen. Für die Möglichkeit einer Doppelspitze auf Kreis- und Landesebene hatten die Hamburger Sozialdemokraten bereits im Juni auf einem digitalen Landesparteitag grünes Licht gegeben.

Scholz und Bas bei SPD-Landtagsfraktion in Düsseldorf

DÜSSELDORF: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz wird am Samstag (11.00 Uhr) in Düsseldorf erwartet. Der geschäftsführende Bundesfinanzminister und Vize-Kanzler will dort zum 75-jährigen Jubiläum der nordrhein-westfälischen SPD-Landtagsfraktion sprechen. Neben Scholz sollen die SPD-Fraktionschefs in Land und Bund, Thomas Kutschaty und Rolf Mützenich, als Redner auftreten. Erwartet wird auch die neue Bundestagspräsidentin, Bärbel Bas, die aus Duisburg stammt.

Schriftsteller Clemens J. Setz wird Büchner-Preis verliehen

DARMSTADT: Dem österreichischen Schriftsteller Clemens J. Setz wird am Samstag (16.00 Uhr) in Darmstadt der mit 50.000 Euro dotierte Georg-Büchner-Preis verliehen. Die Laudatio auf den Preisträger hält im Staatstheater der Literaturkritiker Ijoma Mangold, wie die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung mitteilte. Die Auszeichnung an Setz hatte die Jury damit begründet, dass der Sprachkünstler mit seinen Romanen und Erzählungen immer wieder menschliche Grenzbereiche erkunde.

Einmal noch: Thomas Gottschalk moderiert «Wetten, dass..?»

NÜRNBERG: Zehn Jahre nach seinem Abschied von «Wetten dass..?» lädt Entertainer Thomas Gottschalk noch einmal zur großen ZDF-Sause ein. Prominente Wettpaten auf der berühmten Couch, mutige Kandidaten mit mehr oder weniger verrückten Wetten, Musikstars auf der Bühne und Michelle Hunziker an Gottschalks Seite: Die Show am Samstag (6. November, 20.15 Uhr) in Nürnberg soll eine Party mit Retro-Charme werden. Unter den Gästen sind die ABBA-Stars Björn Ulvaeus und Benny Andersson, Schlager-Queen Helene Fischer, Rocker Udo Lindenberg sowie das TV-Duo Joko & Klaas.

Rätsel um Babyleiche - DNA-Reihentest beginnt

BÜDINGEN: Mit einem großangelegten DNA-Reihentest versuchen hessische Ermittler, den Fall eines vor mehr als 22 Jahren tot aufgefundenen Babys aufzuklären. Rund 600 Frauen sind gebeten, an diesem Samstag und Sonntag in Büdingen (Wetteraukreis) freiwillig eine Speichelprobe abzugeben. Die Ermittler hoffen, dadurch die Mutter des Mädchens zu finden und Informationen über die genauen Todesumstände zu bekommen. Am 1. April 1999 hatte ein Spaziergänger an einem Feldweg bei Büdingen die in Plastiktüten verpackte Baby-Leiche gefunden.

Historisches Happening: Nachtwächter ziehen durch Lippstadt

LIPPSTADT: Nachtwächter und allerlei Sagengestalten wollen am Samstag durch Lippstadt ziehen. Rund 50 Teilnehmer werden erwartet, die auf Einladung des Vereins «Deutsche Gilde der Nachtwächter, Türmer und Figuren» aus dem gesamten Bundesgebiet und aus Österreich anreisen. Am Vormittag (10.30 Uhr) werden sie am Rathaus begrüßt, dann durchs Zentrum flanieren und sich der Bevölkerung präsentieren, wie die Gesellschaft Kultur und Werbung Lippstadt (KWL) mitteilte.

Verstappen und Hamilton jagen Formel-1-Pole in Mexiko

MEXIKO-STADT: WM-Spitzenreiter Max Verstappen und Verfolger Lewis Hamilton kämpfen am Samstag (21.00 Uhr/Sky und RTL) um die Pole Position für den Grand Prix von Mexiko. Red-Bull-Pilot Verstappen will sich in der Qualifikation die optimale Ausgangslage verschaffen, um im Formel-1-Rennen am Sonntag seine Führung in der Fahrerwertung von zwölf Punkten auszubauen. Hamilton möchte das im Mercedes verhindern, obwohl der Kurs in Mexiko-Stadt dem Team des Rivalen wohl mehr liegt.

Leipzig gegen Dortmund unter Druck - Bayern empfängt Tabellendritten

Vizemeister RB Leipzig steht am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga bereits unter Druck. Will das Team des neuen Trainers Jesse Marsch nach der verpassten K.o.-Runde in der Königsklasse nicht schon frühzeitig den Anschluss an die Champions-League-Plätze verlieren, ist an diesem Samstag (18.30 Uhr) im Top-Spiel gegen Borussia Dortmund ein Sieg Pflicht. Bereits um 15.30 Uhr empfängt Spitzenreiter FC Bayern München den Überraschungsdritten SC Freiburg. Um Punkte gegen den Abstieg geht es für den FC Augsburg beim VfL Wolfsburg, Arminia Bielefeld beim VfB Stuttgart und den VfL Bochum im Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim.