Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 30.10.21 | Überblick

Klima und Pandemie: G20-Gipfel beginnt in Rom mit Merkel und Scholz

ROM: Im Kampf gegen den Klimawandel und die Corona-Pandemie kommen an diesem Samstag in Rom die Staats- und Regierungschefs der G20-Gruppe zu ihrem jährlichen Gipfel zusammen. Bei dem Treffen der wichtigsten Industrienationen wird Deutschland von der geschäftsführenden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrem wahrscheinlichen Nachfolger Olaf Scholz (SPD) vertreten.

Kreisvorsitzende der CDU beraten über Neuanfang nach Wahlpleite

BERLIN: Nach der schweren Niederlage der Union bei der Bundestagswahl beraten die Kreis- und Bezirksvorsitzenden der CDU am Samstag (10.30 Uhr) in Berlin über den Neuanfang. Sie wollen zum einen das historisch schlechte Wahlergebnis von 24,1 Prozent für CDU und CSU aufarbeiten. Zum anderen wollen sie über den Weg hin zur Neuwahl der Parteispitze beraten. Es geht um die Frage, ob es bei mehreren Bewerbern für den Parteivorsitz eine Mitgliederbefragung geben soll.

FC Bayern will in Liga Reaktion zeigen - Debüt für Kohfeldt

BERLIN: Drei Tage nach der 0:5-Demütigung im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach will der FC Bayern in der Fußball-Bundesliga eine Reaktion zeigen. Mit einem Sieg beim heimstarken 1. FC Union Berlin können die Münchner am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Rang eins erfolgreich verteidigen. Borussia Dortmund hofft auf einen Ausrutscher des Rekordmeisters und könnte mit einem Sieg gegen den 1. FC Köln vorbeiziehen. Im Fokus steht auch Trainer Florian Kohfeldt, der bei Bayer Leverkusen sein Debüt als Coach des VfL Wolfsburg gibt.