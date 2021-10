Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 16.10.21 | Überblick

Laschet nach Wahldesaster bei Junger Union

MÜNSTER: CDU-Chef Armin Laschet stellt sich knapp drei Wochen nach dem desaströsen Abschneiden der Union bei der Bundestagswahl am Samstag (10.30 Uhr) dem Parteinachwuchs. Beim Deutschlandtag der Jungen Union in Münster steht die personelle und inhaltliche Erneuerung der CDU im Mittelpunkt. Unionskanzlerkandidat Laschet hatte nach dem historischen Tiefstwert von nur 24,1 Prozent für die Union angekündigt, eigene Ambitionen zurückzustellen - auf einem Sonderparteitag soll der gesamte CDU-Bundesvorstand neu gewählt werden.

Kanzlerin Merkel trifft türkischen Präsidenten Erdogan in Istanbul

ISTANBUL: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trifft am Samstag den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu einem Abschiedsbesuch in Istanbul. Die Kanzlerin wird mit Erdogan voraussichtlich über das Thema Migration und die Aufnahme von Geflüchteten sprechen. In der Vergangenheit habe Merkel auch Bürgerrechte und den Umgang mit der Zivilgesellschaft angesprochen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert vor dem Treffen.

Mit «Lucy» soll erstmals Sonde zu Jupiter-Asteroiden starten

CAPE CANAVERAL: Mit der Nasa-Sonde «Lucy» soll am Samstag (11.34 MESZ) erstmals ein Flugkörper zu den Asteroiden des Jupiters aufbrechen. Mithilfe einer «Atlas V»-Rakete soll «Lucy» vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida starten, hieß es von der US-Raumfahrtbehörde Nasa. Die Mission ist auf zwölf Jahre angelegt, insgesamt soll «Lucy» rund 6,5 Milliarden Kilometer zurücklegen.

Bayern-Verfolger in der Bundesliga gefordert - Premiere für Freiburg

BERLIN: Einen Tag vor dem Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem punktgleichen Tabellenführer Bayern München sind zunächst die Verfolger gefordert. Borussia Dortmund erwartet an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) den 1. FSV Mainz 05, der SC Freiburg empfängt beim ersten Heimspiel in seinem neuen Stadion den mäßig gestarteten Vizemeister RB Leipzig. Der VfL Wolfsburg gastiert bei Union Berlin. Im ersten von zwei Kellerduellen am achten Spieltag treffen die Aufsteiger Fürth und Bochum aufeinander. Zudem spielt Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC, und Borussia Mönchengladbach erwartet den durch Corona-Fälle geschwächten VfB Stuttgart.