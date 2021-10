Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.10.21 | Überblick

Grüne kommen zu Kleinem Parteitag zusammen

BERLIN: Die Grünen kommen am Samstag (11.00 Uhr) zu einem Kleinen Parteitag zusammen. Bei dem Treffen in Berlin wollen die etwa 100 Delegierten den Kurs in den Gesprächen über eine Regierungsbildung erörtern. Sie sollen auch die zehnköpfige engere Sondierungsgruppe um die beiden Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck beauftragen, die die Gespräche führen soll. Der Parteitag soll außerdem das erweiterte Sondierungsteam einsetzen, das 14 weitere Grüne umfasst.

Katholiken schließen zweite Synodalversammlung ab

FRANKFURT/M.: Die deutschen Katholiken beenden am Samstag (Abschluss-Pk 1600) in Frankfurt am Main ihre zweite Synodalversammlung zur Reform der Kirche. Drei Tage haben die 230 Mitglieder in der Frankfurter Messe darüber diskutiert, wie die Kirche nach dem Missbrauchsskandal erneuert werden kann. Die vier Themenbereiche sind die Position der Frauen in der Kirche, die katholische Sexualmoral, der Umgang mit Macht und die priesterliche Ehelosigkeit (Zölibat).

Rumäniens Präsident Iohannis erhält Karlspreis

AACHEN: Der rumänische Präsident Klaus Iohannis erhält am Samstag (11.15 Uhr) in Aachen den Internationalen Karlspreis. Der Politiker wird als herausragender Streiter für europäische Werte ausgezeichnet. Iohannis war bereits im Dezember 2019 als Preisträger bekanntgegeben worden, doch die Verleihung wurde wegen der Corona-Pandemie mehrfach verschoben. Mit dem Karlspreis werden Persönlichkeiten oder Institutionen ausgezeichnet, die sich um Europa und die europäische Einigung verdient gemacht haben. Die Festrede hält EU-Ratspräsident Charles Michel.

Bundesliga: Dortmund will Anschluss halten - Leipzig gegen Bochum

BERLIN: Borussia Dortmund will am Samstag (15.30 Uhr) auch ohne Top-Torjäger Erling Haaland den Kontakt zu den Spitzenplätzen der Fußball-Bundesliga nicht verlieren. Der BVB empfängt den FC Augsburg und steht nach dem jüngsten 0:1-Rückschlag in Mönchengladbach unter Zugzwang. Dringend einen Sieg benötigt auch RB Leipzigs neuer Trainer Jesse Marsch, der mit seinem Team einen missratenen Saisonstart hingelegt hat. Am Abend (18.30 Uhr) treffen die Sachsen auf Aufsteiger VfL Bochum.