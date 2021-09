Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 04.09.21 | Überblick

Laschet und Scholz touren im Wahlkampf durch Niedersachsen

HANNOVER: Gut eine Woche vor den Kommunalwahlen in Niedersachsen und drei Wochen vor der Bundestagswahl wollen die Kanzlerkandidaten von Union und SPD in dem Bundesland nochmals um Unterstützung für sich und ihre Parteien werben. Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD) haben sich am Samstag zu Wahlkampfterminen in mehreren niedersächsischen Städten angekündigt.

Zehntausende zu «Unteilbar»-Demo in der Hauptstadt erwartet

BERLIN: Tausende Menschen wollen am Samstag bei der Demonstration des Aktionsbündnis «Unteilbar» durch die Hauptstadt ziehen. Der Protest steht unter dem Motto «Für eine offene und solidarische Gesellschaft». Bei früheren «Unteilbar»-Demonstrationen waren mitunter Zehntausende Menschen mitgelaufen. Die Polizei geht diesmal von bis zu 30.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus.

Dritter Streiktag bei der Bahn - Kunden sollen Reisen verschieben

BERLIN: Fahrgäste der Bahn müssen zum ersten Mal in dieser Tarifrunde auch am Wochenende mit einem Streik umgehen. Die Lokführergewerkschaft GDL setzt den Arbeitskampf am Samstag unvermindert fort. Am Freitag war die Bahn damit gescheitert, gerichtlich einen Abbruch zu erzwingen.

Segelsport und Windjammerparade im Fokus der Kieler Woche

KIEL: Wegen der Corona-Pandemie fällt die 127. Kieler Woche (4. bis 12. September) deutlich kleiner aus als geplant. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Segel-Star Boris Herrmann wollen die älteste und größte deutsche Regattawoche am Samstag (15.25 Uhr) eröffnen. Neben den Segelwettbewerben vor Kiel-Schilksee sind mehr als 100 Programmpunkte geplant. Maritimer Höhepunkt soll die Windjammerparade mit mehr als 120 Schiffen am 11. September sein, angeführt von der «Alexander von Humboldt II». Prominenter Gast wird am 8. September Fürst Albert II. von Monaco (63) sein.

Autobahn 8 wird zum Open-Air-Kino

PFORZHEIM: Kinoliebhaber können am Samstag an einem ungewöhnlichen Ort auf ihre Kosten kommen: mitten auf der Autobahn. Die Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH des Bundes nutzt die Abrissarbeiten an einer Brücke an der A8 bei Pforzheim sowie die damit verbundene Sperrung der Strecke und zeigt auf einer 15 Meter breiten Kinoleinwand das Roadmovie «25 km/h» mit Bjarne Mädel und Lars Eidinger in den Hauptrollen. Auf drei Fahrstreifen sollen auf dem gesperrten Autobahnabschnitt in Baden-Württemberg Sitzplätze für 500 Besucherinnen und Besucher aufgebaut werden.

Erstmals «Tagesthemen» mit Aline Abboud

HAMBURG: Bei den «Tagesthemen» gibt es eine neue Moderatorin. Am Samstag (23.30 Uhr) moderiert Aline Abboud erstmals die ARD-Nachrichtensendung. Die 33-Jährige war zuvor für das ZDF tätig. Sie folgt auf Pinar Atalay, die als Moderatorin zum privaten TV-Sender RTL wechselte. Das «Tagesthemen»-Moderationsteam besteht neben Abboud aus Ingo Zamperoni und Caren Miosga.

Verstappen hofft auf Pole Position bei Heimspiel in Zandvoort

ZANDVOORT: Beim Formel-1-Comeback in Zandvoort nach 36 Jahren steht am Samstag (15.00 Uhr) die Jagd auf die besten Startplätze an. Hoffnungen auf die Pole Position darf sich vor den 75.000 heimischen Fans der Niederländer Max Verstappen machen. Der WM-Zweite will beim 13. Saisonlauf seinen Titelrivalen Lewis Hamilton wieder an der Spitze der Gesamtwertung ablösen. Mercedes-Pilot Hamilton wurde im Training am Freitag von einem technischen Defekt früh ausgebremst und konnte nur wenige Kilometer auf der Strecke in den Nordsee-Dünen sammeln.