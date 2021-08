Das bringt der Samstag

Polizei bereitet sich trotz Demo-Verboten auf Großeinsatz vor

BERLIN: Die Berliner Polizei bereitet sich trotz des Verbots zahlreicher Demonstrationen gegen die Corona-Politik auf einen großen Einsatz an diesem Wochenende vor. Unterstützung aus anderen Bundesländern wurde angefordert. «Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich doch eine Vielzahl von Menschen in die Stadt begeben und dem Verbot nicht folgen», sagte ein Polizeisprecher. «Die Polizei wird die Versammlungsverbote durchsetzen, entsprechend präsent sein und insbesondere das Regierungsviertel schützen.» Insgesamt sollen mehr als 4200 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz sein.

Steinmeier und Merkel bei Gedenken für Flutopfer in Aachen

Eineinhalb Monate nach der Hochwasserkatastrophe wird am Samstag (10.00 Uhr) im Aachener Dom der Opfer gedacht. Zuerst findet ein ökumenischer Gedenkgottesdienst statt, dann spricht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Hamburg startet 2G-Modell

HAMBURG: Hamburg geht in der Corona-Krise von Samstag an einen Sonderweg. Mit einem bislang bundesweit einmaligen 2G-Optionsmodell ermöglicht der rot-grüne Senat der Hansestadt Veranstaltungen fast ohne Corona-Auflagen - sofern nur Geimpfte und Genesene sie besuchen. Veranstalter und Wirte können damit entscheiden, ob sie nur Geimpfte und Genesene einlassen und dann weitgehend von den Corona-Einschränkungen befreit sind, oder ob sie weiter das 3G-Modell nutzen wollen - also auch aktuelle Tests akzeptieren. Unklar ist noch, wie viele Wirte und Veranstalter mitmachen.

Österreichs Kanzler Kurz vor Wiederwahl als Chef der Konservativen

ST. PÖLTEN: Mit einem harten Migrationskurs geht Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz am Samstag in die Wiederwahl als Chef der konservativen ÖVP. Bei dem Bundesparteitag im niederösterreichischen St. Pölten ist Kurz der einzige und unangefochtene Kandidat. Er wurde erstmals 2017 mit 98,7 Prozent der Delegiertenstimmen zum Parteivorsitzenden gewählt.

Bei Schneckenrennen in Oldenburg kriechen 20 Schnecken um die Wette

OLDENBURG: Rund 20 Schnecken treten am Samstag (18.00 Uhr) bei einem Wettkampf in Oldenburg gegeneinander an. Die Weichtiere mit Haus sollen eine Strecke von 33 Zentimetern zurücklegen, wie eine Sprecherin des Internationalen Filmfestes Oldenburg sagte. Demnach gewinnt die schnellste Schnecke einen Salat im Pokal und eine Dauerkarte für das Festival mit dem Motto «Fast and Furious - Back to Culture». Im Anschluss an das Schneckenrennen zeigen die Organisatoren den Film «Kleine Schnecke, großer Traum», für den es rund 40 Plätze gibt.

Digitaler Festakt für Preisträger der Goethe-Medaille

WEIMAR: Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger der Goethe-Medaille werden am Samstag (11.00 Uhr) mit einem digitalen Festakt in Weimar geehrt. Die Tänzerin und Choreographin Wen Hui aus China wird die Auszeichnung persönlich entgegen nehmen, wie das in München ansässige Goethe-Institut mitteilte. Außerdem werden die Sozialökonomin Princess Marilyn Douala Manga Bell aus Kamerun und der japanische Komponist Toshio Hosokawa mit der Medaille geehrt.

Spahn trifft Vertreter der Berliner Club- und Kulturszene

BERLIN: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) spricht an diesem Samstag (14.00 Uhr) mit Vertretern der Berliner Club-, Kultur- und Veranstaltungsbranche. Moderator der Runde im Kreuzberger Club «Ritter Butzke» ist CDU-Bundestagskandidat Kevin Kratzsch. Das auch für den Tourismus wichtige Berliner Kultur-, Konzert- und Nachtleben war besonders von der Corona-Pandemie betroffen.

Volleyballerinnen bestreiten EM-Achtelfinale gegen Niederlande

PLOWDIW: Die deutschen Volleyballerinnen treffen am Samstag (16.30 Uhr/Sport1) im EM-Achtelfinale auf die Niederlande. Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski startet mit dem Selbstvertrauen von vier Vorrundensiegen nacheinander in die erste K.o.-Runde in Plowdiw in Bulgarien. «Seitdem ich in der Nationalmannschaft spiele, ist Deutschland gegen die Niederlande immer etwas Besonderes», sagte Kapitänin Jennifer Janiska.

Bayern empfängt Hertha - Bundesliga-Derby in Baden-Württemberg

MÜNCHEN: Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München erwartet in der Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr) den Tabellenletzten Hertha BSC. Zuvor trifft um 15.30 Uhr der VfB Stuttgart im Baden-Württemberg-Derby auf den SC Freiburg, der 1. FSV Mainz 05 empfängt Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth und der FC Augsburg bekommt es mit Bayer Leverkusen zu tun. In den weiteren Partien stehen sich Arminia Bielefeld und Eintracht Frankfurt sowie der 1. FC Köln und der VfL Bochum gegenüber.