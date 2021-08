Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 21.08.21 | Überblick

Union will bei zentralem Wahlkampfauftakt aus der Defensive kommen

BERLIN: Vor dem Hintergrund sinkender Umfragewerte starten die Unionsparteien an diesem Samstag (11.00 Uhr) in die Schlussphase des Bundestagswahlkampfs. Kanzlerkandidat und CDU-Chef Armin Laschet will bei der zentralen Auftaktveranstaltung in Berlin gemeinsam mit dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder und der scheidenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU) aus der Defensive kommen.

Bundeswehrhubschrauber ab Samstag in Kabul einsatzbereit

BERLIN: In der afghanischen Hauptstadt Kabul sollen von Samstag an zwei Hubschrauber der Bundeswehr einsatzbereit sein, um Deutsche, EU-Ausländer und auch Ortskräfte sicher zum Flughafen zu bringen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums können die Helikopter für die Rettung einzelner Bundesbürger oder auch Ortskräfte aus Gefahrenlagen eingesetzt werden.

Streik bei der Bahn beginnt Samstag - zunächst Güterverkehr betroffen

BERLIN: An diesem Samstag (17.00 Uhr) beginnt der Streik bei der Deutschen Bahn. Betroffen ist zunächst nur der Güterverkehr. Für mehr als drei Tage soll dort bis Mittwochfrüh die Arbeit ruhen, wie der Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), Claus Weselsky, ankündigte. Ab Montag sollen dann auch im Personenverkehr die Züge still stehen.

Konzert im Central Park feiert New Yorker Kampf gegen die Pandemie

NEW YORK: Mehr als 20 Stars wollen am Samstag (23.00 Uhr deutscher Zeit) bei einem großen Open-Air-Konzert im Central Park den Kampfgeist der New Yorker während der Corona-Pandemie feiern. Unter anderem sollen bei dem weltweit auf CNN übertragenen, fünfstündigen Konzert Bruce Springsteen, Andrea Bocelli, The Killers und Wycleaf Jean auftreten. Die Veranstalter erwarten 60.000 Zuschauer, die alle mindestens eine erste Impfung gegen das Virus nachweisen müssen. Rund 80 Prozent der Tickets waren kostenlos.

Bundesliga: Sechs weitere Spiele - Rheinlandduell in Leverkusen

BERLIN: Der zweite Spieltag der Fußball-Bundesliga wird an diesem Samstag mit sechs Partien fortgesetzt. Pokalsieger Borussia Dortmund tritt am Nachmittag (15.30 Uhr/Sky) beim SC Freiburg an. Die beiden Aufsteiger bestreiten ihre ersten Heimpartien der neuen Saison: Der VfL Bochum spielt gegen den FSV Mainz 05, die SpVgg Greuther Fürth gegen Arminia Bielefeld (beide 15.30 Uhr/Sky). Im Topspiel am Abend (18.30 Uhr/Sky) empfängt Bayer Leverkusen den rheinischen Rivalen Borussia Mönchengladbach.