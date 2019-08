Von: Redaktion DER FARANG | 17.08.19

Neue Proteste gegen undemokratische Wahlen in Moskau

MOSKAU (dpa) - Die russische Opposition will trotz eines erneuten Demonstrationsverbots in Moskau an diesem Samstag wieder auf die Straße gehen.



Geplant sind einzelne kleinere Aktionen gegen den Ausschluss Dutzender Oppositioneller bei der Wahl zum Moskauer Stadtrat am 8. September. Sie werben nun für ein «kluges Abstimmungsverhalten», um eine Mehrheit kremltreuer Kräfte im Parlament zu verhindern. Der inhaftierte Oppositionsführer Nawalny hat eine Liste mit Wahlempfehlungen für die Moskauer aufgestellt.

Kandidatenteam für SPD-Vorsitz: Lange und Ahrens präsentieren Pläne

LEIPZIG (dpa) - Zwei Kandidaten für den SPD-Bundesvorsitz, Simone Lange und Alexander Ahrens, präsentieren am Samstag (10.00 Uhr) in Leipzig ihre Pläne, wie sie die Partei aus der Krise führen wollen.



Die Flensburger Oberbürgermeisterin Lange und das Bautzener Stadtoberhaupt Ahrens sind eines von mehreren Teams, die sich um die Nachfolge der zurückgetretenen Parteichefin Andrea Nahles bewerben. Zudem gibt es Einzelkandidaten in dem Bewerberfeld. Lange und Ahrens treten in Leipzig zum ersten Mal gemeinsam auf.

«Hallo, Politik»: Bundesregierung lädt Bürger zum Tag der offenen Tür

BERLIN (dpa) - Unter dem Motto «Hallo, Politik» informiert die Bundesregierung an diesem Wochenende bei einem Tag der offenen Tür über ihre Arbeit.



Das Kanzleramt, die 14 Ministerien und das Bundespresseamt öffnen ihre Türen am Samstag und am Sonntag für einen «Staatsbesuch» der Bürger. Auf dem Programm stehen mehr als 800 Angebote, darunter Führungen, Diskussionsrunden und Ausstellungen.

Konferenz zu Wildhandel berät über Lockerung von Elefantenschutz

GENF (dpa) - Länder im südlichen Afrika wollen nach jahrelangem Verbot wieder mit Elfenbein von Elefanten und Nashörnern handeln dürfen - über diese und andere Anträge wird ab Samstag in Genf verhandelt.



Dort sitzen die 183 Unterzeichner des Artenschutzabkommens über den Handel mit wilden Tieren und Pflanzen zusammen. Tierschützer lehnen die Anträge ab, weil sie fürchten, dass eine Lockerung des Verbots die Wilderei befeuern würde.

Preisvergabe beim 72. Filmfestival Locarno

LOCARNO (dpa) - Das 72. Internationale Filmfestival von Locarno endet am Samstag (21.30 Uhr) mit der Preisverleihung.



Der deutsche Wettbewerbsbeitrag «Das freiwillige Jahr» vom Regie-Duo Ulrich Köhler und Henning Winckler gehört zu den Favoriten für den Hauptpreis, den Goldenen Leoparden. Ebenfalls hoch gehandelt wird die mit deutschem Geld realisierte internationale Gemeinschaftsproduktion «Fieber». Der außerhalb des Wettbewerbs gezeigte Film «7500» von Patrick Vollrath hat Chancen auf den begehrten Publikumspreis.

Dortmund startet Titeljagd gegen Augsburg - Paderborn bei Bayer

BERLIN (dpa) - Borussia Dortmund startet einen Tag nach dem Eröffnungsspiel des FC Bayern München gegen Hertha BSC mit einem Heimspiel gegen den FC Augsburg seine Titeljagd.



Am ersten Bundesliga-Spieltag kehrt zudem der 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei seiner Partie beim VfL Wolfsburg ins Fußball-Oberhaus zurück. Der SC Paderborn muss als weiterer Rückkehrer auswärts bei Bayer Leverkusen antreten.