Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 17.07.21 | Überblick

Nach Missbrauchsvorwürfen in der Gemeinde: Marx besucht Garching

GARCHING AN DER ALZ: Rund anderthalb Monate nach seinem abgelehnten Rücktrittsgesuch will sich der Münchner Kardinal Reinhard Marx mit einem ganz konkreten Missbrauchsfall in seiner Diözese befassen. Der Erzbischof von München und Freising kommt am Samstag nach Garching an der Alz, um dort mit Gemeindemitgliedern über einen rückfällig gewordenen Priester zu sprechen. Am Abend (18.45 Uhr) will der Kardinal gemeinsam mit der Pfarrgemeinde über die Gespräche informieren.

Saar-Grüne wollen neue Liste für Bundestagswahl aufstellen

SAARBRÜCKEN: Die Grünen im Saarland wollen an diesem Samstag (13.30 Uhr) auf einer Landesdelegiertenversammlung in Saarbrücken eine neue Landesliste für die Bundestagswahl aufstellen. Zuvor hatte ein Parteischiedsgericht die erste Listenaufstellung aufgrund von Formfehlern für ungültig erklärt. Bei der Landesdelegiertenversammlung am 20. Juni war der ehemalige langjährige Landesparteichef Hubert Ulrich auf Platz eins und damit zum Spitzenkandidaten der Saar-Grünen gewählt worden.

Preisvergabe bei den Filmfestspielen Cannes

CANNES: Bei den 74. Internationalen Filmfestspielen Cannes werden am Samstagabend die Hauptpreise vergeben. 24 Beiträge konkurrieren um die Auszeichnungen wie die Goldene Palme, die an den besten Film geht. Weitere Trophäen gibt es für die beste Regie und die besten männlichen und weiblichen Schauspieler. Der Große Preis der Jury gilt als zweithöchste Auszeichnung.

Salzburger Festspiele: Auftakt mit Lars Eidinger als «Jedermann»

SALZBURG: Hugo von Hofmannsthals Open-Air-Dauerbrenner «Jedermann» steht zum Auftakt am Samstag (21.00 Uhr) auf dem Programm der diesjährigen Salzburger Festspiele. Mit Spannung erwartet wird das Debüt des Berliner Schauspielstars Lars Eidinger in der Titelrolle des reichen Mannes. An seiner Seite agiert ebenfalls zum ersten Mal die Salzburgerin Verena Altenberger als Buhlschaft. Mit Mavie Hörbiger schlüpft erstmals bei den Festspielen eine Frau in die Haut des Teufels.

Konzert unter freiem Himmel - Sinfoniker spielen auf Hochhausdächern

HAMBURG: Hoch hinaus strebt ein Konzert anlässlich des Hamburger Kultursommers 2021. Musikerinnen und Musiker der Dresdner Sinfoniker spielen am Samstag (19.00 Uhr) auf den Dächern des Hochhausensembles Lenzsiedlung im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel ein Freiluft-Konzert. Die Dresdner Sinfoniker sind auf zeitgenössische Musik spezialisiert und passen die Besetzung dem jeweiligen Projekt an. Bei dem Konzert unter dem Titel «Himmel über Hamburg» kommen 16 Alphörner, neun Trompeten, vier Tubas und vier chinesische Dà Gu-Trommeln zum Einsatz, die über das Wohnquartier verteilt werden.

Erstes Bayern-Testspiel unter Nagelsmann gegen Köln

VILLINGEN-SCHWENNINGEN: Zehn Tage nach dem Start ins Training bestreitet der FC Bayern München unter Neu-Coach Julian Nagelsmann sein erstes Testspiel. Beim Duell gegen den 1. FC Köln am Samstag (16.00 Uhr/MagentaSport) werden fast alle Stammspieler des Fußball-Rekordmeisters aber noch fehlen. Die deutschen und französischen Nationalspieler sowie Stürmerstar Robert Lewandowski haben noch Extra-Urlaub und kehren erst im Laufe des Juli zurück zum Verein.

Formel 1 experimentiert mit Sprintrennen in Silverstone

SILVERSTONE: Die Formel 1 veranstaltet am Samstag (17.30 Uhr/Sky) erstmals ein Sprintrennen. Auf dem Traditionskurs in Silverstone kämpfen die Piloten über die Distanz von 100 Kilometern um den Sieg. Der Gewinner dieses neuen Formats über 17 Runden erhält drei Punkte, der Zweite zwei und der Dritte noch einen. Das Ergebnis des Sprintrennens ermittelt die Startaufstellung für den Grand Prix von Großbritannien am Sonntag (16.00 Uhr), was sonst die Qualifikation übernommen hat.