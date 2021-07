Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 10.07.21 | Aktualisiert um: 14:17 | Überblick

Christopher-Street-Day mit dezentralen Aktionen im Münchner Zentrum

MÜNCHEN: Auch in diesem Jahr wird es wegen der Corona-Pandemie beim Christopher-Street-Day in München keine große Parade geben. Die Organisatoren des CSD haben dafür am Samstag (ab 12.00 Uhr) eine sogenannte dezentrale Demo-Aktion organisiert. Mehr als 60 Gruppen und Vereine werden sich dann in der Innenstadt präsentieren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden ihre Stände zwischen Stachus und Marienplatz aufbauen und zwischen Odeonsplatz und dem Sendlinger Tor.

Letzte Vorbereitungen für das EM-Finale

LONDON: Italien und England stimmen sich auf das Endspiel der Fußball-Europameisterschaft ein. Vor dem Höhepunkt des Turniers am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) im Wembley-Stadion stehen für beide Teams die letzten Vorbereitungen an. Am späten Vormittag fliegt die Squadra Azzurra von Italien nach London und bestreitet um 19.00 Uhr in der englischen Hauptstadt das Abschlusstraining. Dagegen bereiten sich die Engländer bereits um 12.15 Uhr auf ihre wichtigste Partie seit dem WM-Finale von 1966 vor.

Barty und Pliskova bestreiten Damen-Finale in Wimbledon

LONDON: Die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty aus Australien und die Tschechin Karolina Pliskova bestreiten an diesem Samstag (15.00 Uhr/Sky) das Damen-Finale des Tennis-Turniers in Wimbledon. Barty will nach dem Halbfinal-Sieg über Angelique Kerber als erste Australierin seit 1980 den Einzel-Titel in London holen. Pliskova möchte ihren ersten Titel bei einem der vier wichtigsten Turniere gewinnen, nachdem sie 2016 im US-Open-Finale Kerber unterlegen war.