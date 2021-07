Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 03.07.21 | Überblick

Erstes Auswärtsspiel für England - Dänemark spielt gegen Tschechien

BERLIN: Deutschland-Bezwinger England bestreitet bei der Fußball-Europameisterschaft sein erstes Auswärtsspiel. Das Team von Trainer Gareth Southgate spielt an diesem Samstag (21.00 Uhr/ARD und Magenta TV) in Rom gegen die Überraschungsmannschaft der Ukraine um den Einzug ins Halbfinale. Die Engländer strotzen nach dem Sieg gegen die deutsche Nationalmannschaft im Achtelfinale vor Selbstvertrauen und können ihr stärkstes Aufgebot aufbieten. Für den Viertelfinale-Neuling Ukraine, der in der Runde zuvor Schweden besiegt hatte, ist schon das Viertelfinale der größte Erfolg der Verbandsgeschichte.

Kerber und Zverev wollen ins Wimbledon-Achtelfinale

LONDON: Mit Siegen in der dritten Runde wollen die deutschen Tennis-Stars Angelique Kerber und Alexander Zverev an diesem Samstag (Beginn 12.00 Uhr/Sky) das Achtelfinale in Wimbledon erreichen. Die 2018 in London erfolgreiche Kerber trifft dabei auf die Weltranglisten-100. Alexandra Sasnowitsch aus Belarus. Zverev bekommt es mit dem an Nummer 31 gesetzten Amerikaner Taylor Fritz zu tun. Der Hamburger würde mit dem Weiterkommen sein bisher bestes Abschneiden bei dem auf Rasen ausgetragenen Grand-Slam-Turnier egalisieren.

Deutsche Basketballer im Split-Halbfinale gegen Gastgeber Kroatien

SPLIT: Die deutschen Basketballer treffen beim olympischen Qualifikationsturnier im Halbfinale an diesem Samstag auf Gastgeber Kroatien. Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl geht um 16.00 Uhr (Magentasport) als Außenseiter in die Partie, rechnet sich aber dennoch Chancen aus. Schließlich tat sich Topfavorit Kroatien in den Gruppenspielen sehr schwer. Im anderen Halbfinale spielen in Split zuvor um 12.30 Uhr Brasilien und Mexiko gegeneinander.