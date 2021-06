Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 26.06.21 | Aktualisiert um: 13:55 | Überblick

Motivsuche nach Messerattacke von Würzburg - Entsetzen und Trauer

WÜRZBURG: Nach der tödlichen Messerattacke in Würzburg rückt nun das Motiv des mutmaßlichen Täters in den Fokus. Auch in der Nacht zu Samstag war die Polizei eigenen Angaben zufolge mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, um die Hintergründe und den Ablauf der Tat zu ermitteln. Noch ist unklar, warum der 24-jährige Somalier am späten Freitagnachmittag in der Innenstadt drei Menschen mit einem Messer tötete und mindestens fünf weitere schwer verletzte. Mindestens zwei sollen in Lebensgefahr schweben. Womöglich ist der Angreifer, der nach der Tat angeschossen und festgenommen wurde, psychisch krank. Aber auch ein islamistisches Motiv des Angreifers wird den Ermittlern zufolge geprüft. Gekannt haben sollen sich Täter und Opfer nicht.

Nach Anschlag sollen deutsche Soldaten aus Mali ausgeflogen werden

BAMAKO: Nach dem Anschlag in Mali sollen die dabei verletzten zwölf deutschen Blauhelmsoldaten an diesem Samstag nach Deutschland gebracht werden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollen sie aus dem westafrikanischen Land nach Köln und möglicherweise auch nach Stuttgart geflogen werden. Am frühen Samstagmorgen war ein erster Evakuierungsflug von Deutschland aus gestartet. Der Airbus A400M der Luftwaffe hob vom Luftwaffenstützpunkt Wunstorf nordwestlich von Hannover ab.

CSU wählt erste paritätische Bundestagsliste - Dobrindt an der Spitze

NÜRNBERG: Drei Monate vor der Bundestagswahl will die CSU an diesem Samstag (10.30 Uhr) ihre Kandidatenliste aufstellen. Große Überraschungen sind dabei nicht zu erwarten, die Wahl von Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zum Spitzenkandidat gilt bereits als gesetzt. Parteichef Markus Söder hatte sich bereits mit den Vorsitzenden der Bezirksverbände über die ersten zehn Plätze verständigt. Auf Platz zwei folgt Digital-Staatsministerin Dorothee Bär, Platz 3 geht an den niederbayerischen CSU-Chef und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Die ersten zehn Plätze gehen ausschließlich an bereits amtierende Bundestagskandidaten.

Rendi-Wagner strebt in Wien Wiederwahl als SPÖ-Chefin an

WIEN: Mit stabilen Umfragewerten von zuletzt 23 Prozent gehen Österreichs Sozialdemokraten am Samstag in ihren Bundesparteitag. Pamela Rendi-Wagner stellt sich dabei vor mehr als 600 Parteidelegierten in Wien der Wiederwahl als Chefin der SPÖ.

Bundespräsident eröffnet Rheingau Musik Festival

ELTVILLE: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet an diesem Samstag (19.00 Uhr) das Rheingau Musik Festival (RMF). Für den ausverkauften feierlichen Auftakt mit dem hr-Sinfonieorchester im Kloster Eberbach oberhalb von Eltville hat sich auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) angesagt.

CSD-Demos ziehen durch Berlin

BERLIN: Zum Christopher Street Day wollen am Samstag (13.00) mehrere Demonstrationen durch Berlin in Richtung Alexanderplatz ziehen. Unter dem Dach des «CSD Berlin Pride» sind drei Routen geplant. Nach Angaben der Polizei sind zu diesen Demos insgesamt 9500 Teilnehmer angemeldet. Es geht um verschiedene Bereiche der queeren Szene. Die Aktion ist eine Alternative zum klassischen Berliner CSD.

Pilot-Projekt: Berliner Philharmoniker spielen vor 6000 Menschen

BERLIN: Die Berliner Philharmoniker geben am Samstag (20.15 Uhr) ihr traditionelles Konzert in der Waldbühne. Diesmal spielen sie vor rund 6000 Zuschauerinnen und Zuschauern als Pilot-Projekt unter Corona-Auflagen. Es ist nach Angaben der Veranstalter die erste kulturelle Berliner Großveranstaltung, die nach der Zwangspause unter Pandemiebedingungen realisiert wird.

Kostbare Rote Mauritius-Briefmarke wird versteigert

LUDWIGSBURG: Die sogenannte Rote Mauritius, eine der berühmtesten und seltensten Briefmarken der Welt, wird am Samstag (09.00 Uhr) in Ludwigsburg versteigert. Das Exemplar mit dem Titel «1847 Mauritius 1d Ball Cover» soll für einen Startpreis von vier Millionen Euro von einem Privateigentümer angeboten werden. Nach Angaben des Auktionshauses wechselt der historisch wertvolle Umschlag mit der Briefmarke nur alle paar Jahrzehnte seinen Besitzer.

EM-Achtelfinale beginnt: Italien - Österreich, Wales - Dänemark

BERLIN: Nach zwei spielfreien Tagen stehen bei der Fußball-Europameisterschaft die ersten Achtelfinal-Partien an. Im ersten Duell am Samstag stehen sich in Amsterdam Wales mit Top-Stürmer Gareth Bale und Dänemark gegenüber (18.00 Uhr/ARD und Magenta TV). Das zweite Spiel bestreiten im Londoner Wembley-Stadion Mitfavorit Italien und Österreich (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV).

108. Tour de France beginnt in Brest

BREST: Mit der Etappe von Brest nach Landerneau beginnt am Samstag die 108. Tour de France. Auf den 197,8 Kilometern müssen die Radprofis mehr als 3000 Höhenmeter bewältigen. Favoriten auf den Gesamtsieg sind Vorjahressieger Tadej Pogacar und sein slowenischer Landsmann Primo? Roglic. Die Franzosen setzen auf ihren Weltmeister Julian Alaphilippe. Die Frankreich-Rundfahrt endet am 18. Juli in Paris.