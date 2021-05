Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 29.05.21 | Überblick

Manchester City und FC Chelsea spielen um Champions-League-Titel

PORTO: Die beiden englischen Spitzenclubs Manchester City und FC Chelsea bestreiten am Samstag (21.00 Uhr/Sky und DAZN) das Finale der Champions-League-Saison 2020/21. Im Estádio do Dragão von Porto treffen dabei auch deutsche Fußball-Nationalspieler aufeinander: Manchester City hat Ilkay Gündogan im Kader, für den vom deutschen Trainer Thomas Tuchel betreuten FC Chelsea spielen Kai Havertz, Timo Werner und Antonio Rüdiger. Für Tuchel ist es das zweite Königsklassen-Endspiel in Serie.

Mülheimer Theatertage: Jury bestimmt Preisträger nach Live-Debatte

MÜLHEIM/RUHR: Mit der Entscheidung über den diesjährigen Mülheimer Dramatikpreis enden am Samstag die 46. Mülheimer Theatertage. Eine fünfköpfige Jury aus Kritikern und Theaterschaffenden entscheidet, welcher Autor oder welche Autorin die begehrte Auszeichnung für das beste Theaterstück in diesem Jahr erhält. Die öffentliche Debatte wird per Livestream übertragen. Nominiert sind sieben Stücke, die seit dem 13. Mai im Internet gezeigt wurden. Ein Auswahlgremium hatte zuvor 87 Theatertexte, die seit Februar 2020 uraufgeführt wurden, gesichtet.

Kiel vor historischem Erfolg - Köln droht Abstieg aus Bundesliga

KIEL: Dem 1. FC Köln droht zum siebten Mal der Sturz aus der Fußball-Bundesliga, Zweitligist Holstein Kiel steht vor der Krönung seiner Saison. Die Kieler Mannschaft von Trainer Ole Werner hat am Samstag (18.00 Uhr/DAZN) beste Voraussetzungen, als erster Verein Schleswig-Holsteins in die Bundesliga einzuziehen. Nach dem 1:0 im Relegationshinspiel am vergangenen Mittwoch beim Bundesliga-16. aus Köln reicht dem Heim-Team im Holstein-Stadion ein Unentschieden.

Eishockey-Team trifft bei WM auf Söderholms Heimat Finnland

RIGA: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kämpft bei der Weltmeisterschaft in Lettland am Samstag (19.15 Uhr/Sport1) um einen wichtigen Sieg für den angestrebten Viertelfinal-Einzug. Im fünften Vorrundenspiel trifft die deutsche Auswahl auf Finnland, die Heimat von Bundestrainer Toni Söderholm. Zuletzt glückten Deutschland zwei WM-Erfolge gegen die Finnen nacheinander.

Zehnkampf-Weltmeister Kaul kämpft um Olympia-Ticket in Götzis

GÖTZIS: Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul kämpft am Samstag (11.05 Uhr) und Sonntag (10.05 Uhr) im österreichischen Götzis um einen Startplatz bei den Olympischen Spielen in Tokio. Für den 23-jährigen Mainzer ist es der erste Mehrkampf seit dem WM-Sieg im Oktober 2019 in Doha/Katar. Gute Chancen auf ein Olympia-Ticket hat in Götzis auch der frühere WM-Dritte Kai Kazmirek von der LG Rhein-Wied.