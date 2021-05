Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 24.05.21 | Überblick

WHO-Jahresversammlung in Genf berät über bessere Pandemievorbereitung

GENF: Die 194 Mitgliedsländer der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wollen die Weichen für eine bessere Pandemievorbereitung stellen. Auf ihrer virtuellen Jahrestagung wollen sie ab Montag unter anderem Vorsorge, Impfungen und Basisdienste für Menschen in allen Ländern stärken. Deutschland und rund zwei Dutzend andere Länder machen sich auch für einen internationalen Pandemievertrag stark. Der soll Länder etwa zu einem besseren Austausch über etwaige Gefahren verpflichten und Regierungen dazu bringen, bessere Pläne und Schutzmaßnahmen im Fall einer Bedrohung auszuarbeiten. Deutschland ist mit Abstand größter Beitragszahler der WHO.

EU-Sondergipfel berät über schwierige Beziehungen zu Russland

BRÜSSEL: Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten am Montag (19.00 Uhr) bei einem Sondergipfel in Brüssel über die zerrütteten Beziehungen zu Russland. Erwartet wird, dass der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell damit beauftragt wird, bis zum Juni-Gipfel eine Bestandsaufnahme vorzulegen. Zudem steht das Verhältnis zu Großbritannien nach dessen endgültigem Ausscheiden aus der Europäischen Union auf dem Plan. Nach der erzwungenen und international vielfach kritisierten Flugzeug-Landung in Minsk wird auch das Verhältnis zu Belarus kurzfristig auf die Tagesordnung rutschen.

Myanmar: Aung San Suu Kyi erstmals persönlich vor Gericht erwartet

YANGON: In Myanmar soll die entmachtete Regierungschefin Aung San Suu Kyi am Montag erstmals persönlich vor Gericht erscheinen. Die Anwälte der 75-Jährigen hoffen, dabei endlich Zugang zu ihrer Mandantin zu bekommen. Seit dem Putsch von Anfang Februar befindet sich Suu Kyi im Hausarrest und wurde nicht mehr öffentlich gesehen. Die Justiz beschuldigt die Friedensnobelpreisträgerin verschiedener Vergehen, darunter Verstöße gegen ein Staatsgeheimnisgesetz aus der Kolonialzeit und gegen Corona-Maßnahmen. Am schwersten wiegt bislang der Vorwurf, «Anstiftung zum Aufruhr» betrieben zu haben.

Eishockey-Team bestreitet WM-Vorrundenspiel gegen Kanada

RIGA: Mit einem Coup über die Top-Nation Kanada will das deutsche Eishockey-Nationalteam bei der Weltmeisterschaft in Lettland den dritten Sieg im dritten Spiel feiern. Nach dem 9:4 gegen Italien und dem 5:1 gegen Norwegen geht die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm mit sehr viel Selbstbewusstsein in die schwierige Aufgabe am Pfingstmontag (19.15 Uhr/Sport1). Sieben Gruppenspiele stehen für jedes Team in Riga an. Deutschland will mindestens das Viertelfinale erreichen und muss dafür in der Vorrunde unter die besten Vier kommen.