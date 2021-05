Das bringt der Montag

Impfpriorisierungen enden in einigen Ländern - Weitere Lockerungen

BERLIN: In mehreren Bundesländern endet in dieser Woche die Priorisierung bei den Corona-Impfungen in Arztpraxen. Baden-Württemberg und Berlin beginnen an diesem Montag. Bayern folgt voraussichtlich im Laufe der Woche, Sachsen am 24. Mai. Allerdings dürfte vielerorts noch nicht ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehen, dass alle Impfwilligen auch schnell einen Impftermin erhalten. In den Impfzentren bleibt die Priorisierung noch bestehen. Zudem werden in einigen Bundesländern in dieser Woche die Corona-Regeln gelockert.

US-Klimabeauftragter John Kerry besucht Deutschland

BERLIN: Im Rahmen seiner Europareise wird der US-Klimaschutzbeauftragte John Kerry an diesem Montag in Deutschland eintreffen. Wie das Bundesumweltministerium mitteilt, trifft sich Kerry nach seiner Landung am Nachmittag (17.00 Uhr) mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze zu einem persönlichen Gespräch. Dabei wird es nach Ministeriumsangaben um den globalen Kampf gegen den Klimawandel gehen und um die Frage, wie es gelingen kann, Länder wie Russland, China oder Südafrika zu höheren Klimazielen zu verpflichten. Auch die deutsch-amerikanische Zusammenarbeit in den Bereichen Klima und Energie soll bei den bilateralen Gesprächen eine Rolle spielen.

Macron lädt zu internationaler Konferenz zur Unterstützung des Sudans

PARIS: Eine internationale Konferenz zur Unterstützung des Sudans am Montag (15.30 Uhr) in Paris soll den Entschuldungsprozess des Landes einleiten. Mit dem Treffen soll auch die Wiedereingliederung des Sudans in die internationale Gemeinschaft fortgesetzt werden. Diese will das Land beim Übergang zur Demokratie unterstützen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird sich vor der Sitzung mit dem Vorsitzenden des sudanesischen Souveränitätsrats, General Abdel Fattah Abdelrahman Burhan, und dem Regierungschef Abdullah Hamduk treffen. Auch der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) wird in Paris erwartet.

Verteidigungsministerin besucht Azubis im Freiwilligen Wehrdienst

BRUCHSAL: Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer informiert sich am Montag in Baden über die Grundausbildung von Soldatinnen und Soldaten für den neuen Freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz. Dafür besucht die CDU-Politikerin das ABC-Abwehrbataillon 750 «Baden» in Bruchsal.

Zivilprozess um Schmerzensgeld nach Terroranschlag von Wien

WIEN: Rund ein halbes Jahr nach dem Terroranschlag von Wien kommt es zu einem Prozess um Schmerzensgeld und Schadenersatz. Das Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien wird am Montag über die Klage einer Hinterbliebenen verhandeln. Die Mutter einer 24-jährigen getöteten Kunststudentin aus dem Raum München macht geltend, dass die Republik Österreich Hinweisen im Vorfeld des Anschlags nicht genügend nachgegangen sei. Zum etwa einstündigen Prozessauftakt sollen die Chancen auf eine gütliche Einigung ausgelotet werden. Zeugen sind noch nicht geladen.

«Schienengipfel» in Berlin berät über angestrebten Europatakt

BERLIN: Die EU will im Rahmen ihres Klimaschutzprogramms auch den Schienenverkehr fördern und mehr Bürger und Unternehmen zum Umstieg auf die Bahn anregen. Über Wege zu klimafreundlichem Verkehr in Deutschland und Europa beraten Spitzenvertreter aus Politik und Bahnbranche an diesem Montag (10.00 Uhr) auf einem «Schienengipfel» in Berlin.

Dritte Tarifrunde zwischen Bahn AG und Lokführer-Gewerkschaft GDL

BERLIN: Die Deutsche Bahn AG und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) nehmen an diesem Montag einen neuen Anlauf für eine Tarifeinigung. Für diese dritte Tarifrunde hatte die Bahn AG ein Angebot angekündigt, ohne zunächst Details zu nennen. Die GDL selbst hat einen 58 Punkte umfassenden Forderungskatalog vorgelegt. Dazu gehören 4,8 Prozent mehr Geld sowie eine Corona-Prämie in Höhe von 1300 Euro.

Billigflieger Ryanair legt Zahlen für Pandemie-Jahr vor

DUBLIN: Der Billigflieger Ryanair legt an diesem Montag Zahlen für das Pandemiejahr 2020/21 vor. Da das Geschäftsjahr für den irischen Konzern mit Hauptsitz in Dublin am 31. März endet, lässt sich aus den Zahlen ziemlich genau ablesen, wie Ryanair bislang durch die Pandemie gekommen ist. Die Fluggesellschaft rechnete laut einer Mitte April angehobenen Prognose für das Geschäftsjahr mit einem Verlust von 800 bis 850 Millionen Euro.

Deutschen droht auf Mallorca nach Attacke auf Senegalesen lange Haft

PALMA: Auf Mallorca beginnt am Montag der Strafprozess gegen zwei Deutsche aus Leipzig wegen einer brutalen Attacke auf einen Türsteher aus Senegal. Die Anklage wirft den beiden, die aus der Neonazi- und Hooliganszene stammen sollen, schwere Körperverletzung vor. Der Angriff im Juni 2019 sei aus rassistischen Motiven erfolgt. Die Staatsanwaltschaft fordert für die Deutschen je 13 Jahre Haft, berichtete die deutschsprachige «Mallorca Zeitung». Zudem sollen sie rund 116.500 Euro Schadenersatz zahlen. Es sind zunächst zwei Verhandlungstage für Montag und Dienstag angesetzt.

Prozess gegen «Milliarden-Mike» und Polizistin beginnt

HAMBURG: Ein unter dem Spitznamen «Milliarden-Mike» bekannter Betrüger muss sich ab Montag (9.00 Uhr) erneut in Hamburg vor Gericht verantworten - zusammen mit einer Polizeibeamtin. Die 45-Jährige soll in zehn Fällen zwischen Februar 2018 und April 2019 Daten aus polizeilichen Auskunftssystemen abgefragt und an den Angeklagten weitergegeben haben. Als Gegenleistung soll sie von dem 65-Jährigen mindestens 500 Euro bekommen haben. Die Anklage lautet auf Bestechlichkeit beziehungsweise Bestechung (Az. 619 KLs 15/20).

DFB-Präsident Keller tritt am Montag zurück

FRANKFURT/MAIN: Fritz Keller will an diesem Montag nach nur 20 Monaten sein Amt als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes aufgeben. Der 64-Jährige zieht mit seinem Rücktritt die Konsequenzen aus seiner verbalen Entgleisung gegenüber Vizepräsident Rainer Koch. Keller hatte seinen Stellvertreter bei der Präsidiumssitzung am 23. April mit dem ehemaligen Nazi-Richter Roland Freisler verglichen.

Beckenwettbewerbe beginnen bei der Schwimm-EM - Viele Stars dabei

BUDAPEST: Nach drei Medaillen für die deutschen Freiwasserschwimmer bei der EM in Budapest will von Montag an auch das Becken-Team überzeugen. In der Mannschaft um die Olympia-Normerfüller Marco Koch und Lucas Matzerath sind viele junge Schwimmer, die wichtige internationale Wettkampferfahrung sammeln sollen. Spannend ist, wie sich einige internationale Topathleten gut zwei Monate vor Olympia präsentieren.