Das bringt der Montag

Koalitionsfraktionen beraten über Corona-Notbremse

BERLIN: Die Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und SPD beraten am Montag (11.30 Uhr) in Videokonferenzen über Änderungen am Infektionsschutzgesetz zur besseren Bekämpfung der Corona-Pandemie. Das Parlament hatte vergangene Woche erstmals über den Entwurf der Regierung beraten, am Mittwoch will es darüber abstimmen. Am Wochenende hatte es noch Verhandlungen zwischen den Koalitionsfraktionen über letzte Änderungen gegeben.

Grünen-Vorstand macht Vorschlag für Kanzlerkandidatur

BERLIN: Der Grünen-Bundesvorstand wird am Montag vorschlagen, wer von den Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck die Kanzlerkandidatur bei der Bundestagswahl übernehmen soll. Die endgültige Entscheidung fällt auf dem Grünen-Parteitag vom 11. bis 13. Juni, die Zustimmung gilt aber als sicher - egal wie die Nominierung ausfällt.

Schlussplädoyers im Chauvin-Prozess nach Tötung von George Floyd

MINNEAPOLIS: Der Prozess gegen den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin wegen der Tötung des Afroamerikaners George Floyd steht vor dem Abschluss. Am Gericht in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota beginnen am Montag (ab 16.00 Uhr MESZ) die Abschlussplädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung.

Außenminister der EU-Staaten beraten über Ukraine-Konflikt

BRÜSSEL: Die Außenminister der EU-Staaten wollen an diesem Montag in einer Videokonferenz über die jüngste Zuspitzung des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland beraten. Zu den Gesprächen soll zeitweise auch der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba zugeschaltet werden. Sein Land fordert von der EU eine stärkere Unterstützung zum Beispiel durch neue Sanktionen gegen Russland.

UEFA-Sitzung: Entscheidung über EM-Gastgeber und Europapokal-Reform

MONTREUX: Das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union entscheidet an diesem Montag über die EM-Gastgeber und die Reform des Europapokals. In der Sitzung im schweizerischen Montreux (09.00 Uhr) soll geklärt werden, ob die bayerische Landeshauptstadt München auch ohne Garantie für die Durchführung der vier EM-Partien vor Zuschauern Co-Ausrichter bleiben darf. Kurz vor dem Beschluss einer tiefgreifenden Reform für die Champions League kommt es überdies erneut zum Machtkampf um eine mögliche Superliga. Clubs aus Italien, Spanien und England bauten die Drohkulisse einer internationalen Abspaltung auf, die UEFA und die nationalen Ligen reagierten mit scharfen Drohungen.

Europarat verleiht Vaclav-Havel-Menschenrechtspreis

STRAßBURG: Die Parlamentarische Versammlung des Europarats vergibt am Montag (12.30 Uhr) zum achten Mal ihren Menschenrechtspreis. Nominiert für den Vaclav-Havel-Preis sind die saudi-arabische Frauenrechtlerin Ludschain al-Hathlul, die Nonnen vom Drukpa Orden in Nepal und Julienne Lusenge, die sexuellen Missbrauch an Frauen in der Demokratischen Republik Kongo dokumentiert.

Handel Top, Reisen Flop: Rewe zieht Bilanz des Corona-Jahres 2020

KÖLN: Klingelnde Kassen in den Supermärkten, Umsatzeinbrüche in der Touristiksparte: Das Corona-Jahr 2020 war für Rewe voller Herausforderungen. Wie das genossenschaftliche Kölner Handels- und Touristikunternehmen am Ende durch das Ausnahmejahr kam, darüber will Konzernchef Lionel Souque am Montag (11.00 Uhr) in Köln informieren.

Demenzkranker soll in Heim Frauen missbraucht haben - Prozessbeginn

MÜNCHEN: Ein demenzkranker Mann steht von Montag (09.15 Uhr) an in München vor Gericht, weil er in einem Spezialpflegeheim über Monate mehrere Frauen missbraucht haben soll. Seine mutmaßlichen Opfer waren ebenfalls erkrankt und Bewohnerinnen des auf Demenzerkrankungen spezialisierten Pflegeheims bei München.

Vergewaltigungen in Berlin und Brandenburg - Urteil erwartet

BERLIN: Im Prozess um sieben sexuelle Angriffe auf junge Frauen in Berlin und Brandenburg im Sommer 2020 wird am Montag (12.00 Uhr) das Urteil erwartet. Dem 30-jährigen Angeklagten werden in dem Prozess am Landgericht der Hauptstadt sechs Vergewaltigungen, eine versuchte Vergewaltigung sowie Körperverletzung und versuchte räuberische Erpressung vorgeworfen.

Neuer Startversuch für Mars-Hubschrauber «Ingenuity»

WASHINGTON: Der kleine Hubschrauber «Ingenuity» soll am Montag zu seinem ersten Flug über den Mars abheben. Der bereits mehrfach verschobene Start sei für 09.30 Uhr MESZ angesetzt, die Daten davon würden ab 12.15 Uhr MESZ auf der Erde empfangen, hieß es von der US-Raumfahrtbehörde Nasa. Es wäre der erste Flug eines Luftfahrzeugs auf einem anderen Planeten.

Stuttgarter Tennis-Turnier startet mit Andrea Petkovic

STUTTGART: Am ersten Tag des Tennis-Turniers in Stuttgart sind gleich zwei deutsche Spielerinnen im Einsatz. Die 17 Jahre alte Qualifikantin Nastasja Schunk bekommt es am Montag im zweiten Spiel des Tages nach 15.00 Uhr mit der Schweizerin Belinda Bencic zu tun. Danach trifft Routinier Andrea Petkovic in ihrer Erstrunden-Partie auf die Griechin Maria Sakkari.