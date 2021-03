Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 29.03.21 | Überblick

USA: Nach Tötung von George Floyd beginnt Prozess gegen Ex-Polizisten

MINNEAPOLIS: Fast ein Jahr nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in den USA beginnt das Hauptverfahren gegen den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin. Ihm wird unter anderem Mord zweiten Grades vorgeworfen, worauf im Bundesstaat Minnesota bis zu 40 Jahre Haft stehen. Die Verhandlung beginnt am Montag (ab 16.00 Uhr MESZ) unter schweren Sicherheitsvorkehrungen in der Stadt Minneapolis. Das Gericht hatte vergangene Woche die Auswahl der Geschworenen abgeschlossen. Richter Peter Cahill geht davon aus, dass das Hauptverfahren bis zu einem Monat dauern könnte.

Weiterer Einigungsversuch bei Metall-Tarifverhandlungen in NRW

DÜSSELDORF: Bei den Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie unternehmen Arbeitgeber und IG Metall am Montag (16.00 Uhr) in Nordrhein-Westfalen einen neuen Einigungsversuch. Sie treffen sich in Düsseldorf zur mittlerweile siebten Verhandlungsrunde. Vor allem bei der Frage, in welchem Umfang Löhne und Gehälter erhöht werden, liegen beide Seiten noch weit auseinander. Die Arbeitgeber hatten am vergangenen Freitag nach eigenen Angaben für das Jahr 2021 eine Einmalzahlung von 350 Euro angeboten. Die Gewerkschaft wies dies als «völlig unzureichend zurück». Auf anderen Gebieten gibt es dagegen Annäherungen.

Nach Sabotage an ICE-Strecke: Urteil wird verkündet

NIEDERNHAUSEN/WIESBADEN: Rund ein Jahr nach der Sabotage an der ICE-Schnellstrecke Frankfurt-Köln wird an diesem Montag (11.30 Uhr) im Wiesbadener Landgericht das Urteil gegen einen 52-jährigen Mann verkündet. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord vor und plädierte auf eine Haftstrafe von 13 Jahren. Der Rechtsanwalt des Angeklagten forderte einen Freispruch, da die Täterschaft seines Mandanten nicht bewiesen sei.

Eltern getötet - Urteil gegen Sohn erwartet

BONN: Im neu aufgerollten Prozess gegen einen 32-Jährigen wegen der Tötung seiner Eltern wird am Montag (13.00 Uhr) im Bonner Landgericht das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft hat erneut wegen zweifachen heimtückischen Mordes eine lebenslange Haftstrafe für den Angeklagten gefordert, zudem soll die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden. Die Verteidigung plädierte auf zweifachen Totschlag. Der Angeklagte aus Weilerswist hatte in dem Prozess abermals gestanden, dass er seine Eltern im April 2019 mit 60 Messerstichen getötet hat.