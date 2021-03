Das bringt der Montag

Bund und Länder beraten über weiteres Vorgehen in der Corona-Krise

BERLIN: Bund und Länder beraten an diesem Montag (14.00 Uhr) über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Angesichts deutlich steigender Infektionszahlen rücken wieder schärfere Corona-Beschränkungen bis in die Osterzeit näher, wenn sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten per Videokonferenz zusammenschalten.

Außenminister der EU-Staaten wollen neue Sanktionen beschließen

BRÜSSEL: Die Außenminister der EU-Staaten wollen an diesem Montag bei einem Treffen in Brüssel Sanktionen wegen des Militärputsches in Myanmar beschließen. Zudem sollen Strafmaßnahmen gegen Verantwortliche für Menschenrechtsverletzungen in Ländern wie China, Nordkorea, Eritrea und Russland verhängt werden.

Brandenburg startet drei mobile Teststationen an der Grenze zu Polen

FRANKFURT/ODER: Nachdem die Bundesregierung das Nachbarland Polen wegen der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen zum Hochinzidenzgebiet erklärt hat, nimmt Brandenburg am Montag an der Grenze drei mobile Teststationen in Betrieb. Die Stationen sollen am Morgen um 7.00 Uhr in Frankfurt (Oder), an der Autobahn A12 und in Guben (Spree-Neiße) starten, wie der Sprecher des Innenministeriums, Martin Burmeister, am Sonntag bestätigte.

Österreich entscheidet über weitere Corona-Strategie

WIEN: Österreich entscheidet am Montag über seine weitere Strategie in der Corona-Pandemie. Dazu berät sich die Regierung mit Experten und den Ministerpräsidenten. Der ursprüngliche Plan der Regierung von konservativer ÖVP und Grünen, zu Ostern landesweit zumindest die Außengastronomie zu öffnen, scheint damit vom Tisch. Vielmehr könnte es angepasst an die Infektionslage zu regional unterschiedlichen Maßnahmen kommen.

EU-Landwirtschaftsminister diskutieren über weitere Fischfangmengen

BRÜSSEL: Minister der EU-Länder diskutieren am Montag über weitere Fischfangmengen für die kommenden Monate. Zwar hatten sich das Vereinigte Königreich, die EU und Norwegen bereits geeinigt, wie die von den drei Verhandlungspartnern genutzten Bestände künftig bewirtschaftet werden sollen. Der Großteil der relevanten Bestände wird jedoch nur zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU ausgehandelt. Zudem soll am ersten Tag des zweitägigen Treffens auch über die Reform der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik beraten werden.

Prozess um riesiges Drogenlabor beginnt in Bielefeld

BIELEFELD: Tonnen von Chemikalien, ein Brunnen zur Kühlung, Dutzende Gasflaschen: Erst Tage später wurde deutlich, was hinter einem Kabelbrand in einer Lagerhalle in Preußisch Oldendorf (Nordrhein-Westfalen) im April 2019 steckte - ein riesiges Drogenlabor. Am Montag (9.00 Uhr) beginnt am Landgericht Bielefeld der Prozess rund um das kriminelle Projekt im Kreis Minden-Lübbecke. Angeklagt sind zwei Deutsche und drei Niederländer.

Bundestrainer Löw versammelt Fußball-Nationalteam in Düsseldorf

DÜSSELDORF: Joachim Löw wird die deutsche Nationalmannschaft am Montag zu den ersten Fußball-Länderspielen im EM-Jahr versammeln. Vier Monate nach der heftigen 0:6-Niederlage in Spanien zum Abschluss der Nations League hat der Bundestrainer 26 Akteure nach Düsseldorf eingeladen. Es stehen bei der letzten Sichtung vor der Nominierung des EM-Kaders im Mai die ersten drei Spiele in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar auf dem Programm.